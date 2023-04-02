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    Anlık Bildirim

    Netflix yeni strateji oyununu yayınladı, çevre bilincine odaklanıyor

    Devolver Digital ve Netflix çevre bilinci aşılamayı hedefleyen Terra Nil oyununu yayınladı. Oyun elde ettiği gelirin bir kısmını doğayı koruma derneklerine aktaracak.
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    Netflix Tam Boyutta Gör
    Popüler Fall Guys oyununu da geliştiren Devolver Digital ve Netflix, çevre bilinci aşılamayı hedefleyen yeni bir oyun için bir araya geliyor. Terra Nil oyunu mobil ve masa üstünde indirmeye sunuldu.

    Terra Nil neler sunuyor?

    Terra Nil oyunu hayatın olmadığı çorak bir çevreyi, ilgi çekici bir ekosistem haline dönüştürmenizi konu ediniyor. Verimsiz toprakları verimli hale getirme, kirlenmiş okyanusları temizleme, geniş ormanlar oluşturma gibi işler yaparak hayvanların evi olacak ideal bir habitat ortaya çıkarabiliyorsunuz. İşiniz bitince de binaları geri dönüştürerek arkanızda hiçbir iz bırakmıyorsunuz.

    Ekolojik dengenin de gözetildiği oyunda geliştirici Free Lives, her satın alımda Vahşi Hayatı Koruma Derneği’ne bağışta bulunuyor. Oyun Steam üzerinde 235TL iken Netflix kütüphanesinde ise ücretsiz.

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