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    Google yapay zekâ avatar firmasını satın aldı

    Yakın zamanda Google ürünlerinde yapay zekâ yardımıyla hazırlanan avatarlar kullanmak mümkün olacak. Firma Alter yapay zekâ girişimini satın aldığını duyurdu.   
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    Google
    TikTok platformunun her geçen gün büyüyen kitlesi pastadan pay kapmak isteyen rakiplerinin farklı hamleler yapmasına yol açıyor. Google geçtiğimiz hafta yapay zekâ avatar oluşturabilen bir firmayı satın aldı.

    Google ve Alter işbirliği

    İki ay önce tamamlanan ve detayları yeni paylaşılan satın alım Alter adlı bir firmayı kapsıyor. Alter firması geliştiricilerin uygulama ve oyunlarına avatar oluşturma modülleri eklemesini sağlıyor. Avatar oluşturma ise yapay zekâ yardımıyla gerçekleşiyor. Alter firması daha önce Facemoji ismini kullanmaktaydı. Özellikle 3D emoji trendinin çıkışa geçmesi ile birlikte öne çıkmaya başladı.

    Kaynaklar Alter teknolojilerinin TikTok ile rekabet için kullanılacağını belirtiyor ancak bunun ne şekilde olacağı bilinmiyor. YouTube’un 1.5 milyar aylık aktif kullanıcı sayısını geride bırakan Shorts platformuna yönelik bazı geliştirmeler sunulabilir. Google’ın 100 milyon dolarlık bir bedel ödediği ifade ediliyor.

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