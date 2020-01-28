Google'dan veri isteyen kolluk birimleri para ödeyecek

Tam Boyutta Gör

Yıllardır kolluk kuvvetleri çeşitli soruşturmalarda delil elde edebilmek amacıyla Google'dan kullanıcı verileri talep ediyor. Hemen her ülkeden gelen ve devasa boyutlara ulaşan veri talepleri Google'ın önemli bir kaynak ayırmasına neden oluyor. Artık bu emeklerin karşılığını isteme vakti geldi.

Talebe göre para istenecek

Google yayınladığı bir duyuru ile kendisinden veri talep eden kolluk birimlerinin bunun karşılığında bir bedel ödemesi gerektiğini açıkladı. Veri talebinin boyutuna ve türüne göre fiyatı da değişiyor.

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Temel anlamda kullanıcı verisi için 45$ isteniyor ve bu en düşük rakam. Bazı yöntemlerin uygulanması talepleri ise 60$ olarak belirlenmiş. Verilerin yoğunluğuna göre 150$ ve 245$ şeklinde yükselen faturalar mevcut.

Google'ın 2019 ilk yarısında global olarak 75000 civarında veri talebi aldığı ifade ediliyor. Yıl genelinde ise tahmini olarak en az 150 bin veri talebi oluyor diyebiliriz. Bunların bir fiyat listesine bağlanması ise Google için hatırı sayılır bir meblağ anlamına geliyor.

Fiyat listesinin sadece ABD için mi yoksa tüm ülkeler için mi geçerli olduğu net olarak bilinmiyor ancak yakın dönemde diğer internet platformlarının da bu tür faturalar çıkarması sürpriz olmayacaktır.

https://www.neowin.net/news/google-starts-charging-law-enforcement-agencies-for-data-requests

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