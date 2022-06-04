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Google Drive, kayıtlı dosyalar arasında istenilenin bulunmasını kolaylaştıracak yeni bir özelliğe kavuşuyor. Artık kullanıcılar, Drive'da bir arama yaptıklarında dosyanın kayıtlı olduğu konumu da görebilecekler.

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Aynı isimli dosyaları bulmak kolaylaşacak

Google, Drive'da arama sonuçlarına 'Konum' sütunu ekliyor. Yeni özellik, Drive'da farklı konumlarda depolanan benzer isimli dosyalar arasında ayrım yapmaya olanak tanıyacak. Şirket bu sayede kullanıcıların aradıkları dosyaları daha kolay bulabileceklerini düşünüyor.

Drive arama sonuçlarında kullanıcılar, Sahibi, Son değiştirilme tarihi ve Dosya boyutu sütunlarının yanında artık Konum bilgilerine de ulaşabilecek. Google, güncellemenin bu ay içerisinde tüm kullanıcılara sunulacağını duyurdu.

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Google Drive, dosyanın konumunu bulmayı kolaylaştırıyor