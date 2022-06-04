Google Drive, dosyanın konumunu bulmayı kolaylaştırıyor

Google Drive, kayıtlı dosyalar arasında istenilenin bulunmasını kolaylaştıracak yeni bir özelliğe kavuşuyor. Artık kullanıcılar, Drive'da bir arama yaptıklarında dosyanın kayıtlı olduğu konumu da görebilecekler.
Aynı isimli dosyaları bulmak kolaylaşacak
Google, Drive'da arama sonuçlarına 'Konum' sütunu ekliyor. Yeni özellik, Drive'da farklı konumlarda depolanan benzer isimli dosyalar arasında ayrım yapmaya olanak tanıyacak. Şirket bu sayede kullanıcıların aradıkları dosyaları daha kolay bulabileceklerini düşünüyor.
Drive arama sonuçlarında kullanıcılar, Sahibi, Son değiştirilme tarihi ve Dosya boyutu sütunlarının yanında artık Konum bilgilerine de ulaşabilecek. Google, güncellemenin bu ay içerisinde tüm kullanıcılara sunulacağını duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.