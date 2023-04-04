Google'dan geri adım: Google Drive için dosya sınırlaması kaldırıldı!

Google Drive için dosya sınırlaması kaldırıldı
Bilmeyenler için platforma yeni eklenen dosya sınırı, Drive’da paylaşılan toplam dosya sayısı yerine oluşturulan dosyaları kapsıyor. Bireysel kullanıcılar göz önüne alındığında bu sayı oldukça yüksek olsa da, görünüşe göre bazı kullanıcılar bu rakama ulaşmayı başarmış.
Ancak Google, yalnızca sınırlama için değil, aynı zamanda insanları bu konuda uyarmadığı için de eleştirildi. Nitekim söz konusu sınırlama, 30 TB'a kadar depolama alanı sunan Google One aboneleri dahil olmak üzere tüm kullanıcılar için geçerli oldu. Ayrıca Drive'da, 5 milyon dosya oluşturma sınırına yaklaşan kullanıcıları uyarabilecek bir sayaç bulunmadığını da hatırlatalım.
Bugün yapılan resmi açıklamada Google, "istikrarı korumak ve performansı optimize etmek" adına getirilen değişikliğin ''geri çekildiğini'' duyurdu. Ayrıca kullanıcılardan gelen eleştirelere yönelik ''bulut depolama hizmetinde yapılacak değişiklikler için kullanıcıların artık bilgilendirileceğini' söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı