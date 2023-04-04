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    Anlık Bildirim

    Google'dan geri adım: Google Drive için dosya sınırlaması kaldırıldı!

    Geçtiğimiz haftalarda popüler bulut depolama platformu Google Drive'a getirilen dosya sınırlaması kaldırıldı. Google, kararından geri adım atacağını duyurdu. İşte detaylar
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    Google Drive için dosya sınırlaması kaldırıldı! Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce sizlere, Google Drive kullanıcıların oluşturabileceği dosya sayısına sessizce sınırlama getirildiğinden bahsetmiştik. Bu noktada maksimum 5 milyon olarak güncellenen dosya limiti, kullanıcılar tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Şimdi bu tepkilerin ardından Google, kararından geri adım atıyor.

    Google Drive için dosya sınırlaması kaldırıldı

    Bilmeyenler için platforma yeni eklenen dosya sınırı, Drive’da paylaşılan toplam dosya sayısı yerine oluşturulan dosyaları kapsıyor. Bireysel kullanıcılar göz önüne alındığında bu sayı oldukça yüksek olsa da, görünüşe göre bazı kullanıcılar bu rakama ulaşmayı başarmış.

    Ancak Google, yalnızca sınırlama için değil, aynı zamanda insanları bu konuda uyarmadığı için de eleştirildi. Nitekim söz konusu sınırlama, 30 TB'a kadar depolama alanı sunan Google One aboneleri dahil olmak üzere tüm kullanıcılar için geçerli oldu. Ayrıca Drive'da, 5 milyon dosya oluşturma sınırına yaklaşan kullanıcıları uyarabilecek bir sayaç bulunmadığını da hatırlatalım.

    Bugün yapılan resmi açıklamada Google, "istikrarı korumak ve performansı optimize etmek" adına getirilen değişikliğin ''geri çekildiğini'' duyurdu. Ayrıca kullanıcılardan gelen eleştirelere yönelik ''bulut depolama hizmetinde yapılacak değişiklikler için kullanıcıların artık bilgilendirileceğini' söyledi.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 4 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 6 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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