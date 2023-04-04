Google'dan geri adım: Google Drive için dosya sınırlaması kaldırıldı!

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce sizlere, Google Drive kullanıcıların oluşturabileceği dosya sayısına sessizce sınırlama getirildiğinden bahsetmiştik. Bu noktada maksimum 5 milyon olarak güncellenen dosya limiti, kullanıcılar tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Şimdi bu tepkilerin ardından Google, kararından geri adım atıyor.

Google Drive için dosya sınırlaması kaldırıldı

Bilmeyenler için platforma yeni eklenen dosya sınırı, Drive’da paylaşılan toplam dosya sayısı yerine oluşturulan dosyaları kapsıyor. Bireysel kullanıcılar göz önüne alındığında bu sayı oldukça yüksek olsa da, görünüşe göre bazı kullanıcılar bu rakama ulaşmayı başarmış.

Ancak Google, yalnızca sınırlama için değil, aynı zamanda insanları bu konuda uyarmadığı için de eleştirildi. Nitekim söz konusu sınırlama, 30 TB'a kadar depolama alanı sunan Google One aboneleri dahil olmak üzere tüm kullanıcılar için geçerli oldu. Ayrıca Drive'da, 5 milyon dosya oluşturma sınırına yaklaşan kullanıcıları uyarabilecek bir sayaç bulunmadığını da hatırlatalım.

Google Drive’dan tepki çeken kısıtlama 1 gün önce eklendi

Bugün yapılan resmi açıklamada Google, "istikrarı korumak ve performansı optimize etmek" adına getirilen değişikliğin ''geri çekildiğini'' duyurdu. Ayrıca kullanıcılardan gelen eleştirelere yönelik ''bulut depolama hizmetinde yapılacak değişiklikler için kullanıcıların artık bilgilendirileceğini' söyledi.

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Google Drive için dosya sınırlaması kaldırıldı!