Google Drive dosya yüklemelerine sınır getirdi

Tam Boyutta Gör Bulut depolama dünyasının en çok tercih edilen ve en büyük platformlarından olan Google Drive tartışmalı bir karara imza attı. Kullanıcılara herhangi bir bildirim vermeden dosya yüklemelerine sınır getirdi.

Google Drive sınırlı mı?

Belirli bir depolama alanına kadar ücretsiz olan ancak sonrasında kullanıcılardan abonelik tarzı ödeme isteyen Google Drive bugüne kadar dosya yükleme sayısı açısından bir sınır koymuyordu. Ne var ki bu haftadan itibaren işler değişti.

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Google tarafından da doğrulanan bilgilere göre Google Drive kullanıcıları sisteme toplamda 5 milyon öge yükleyebilecek. Buna yüklenen her türlü klasör, müzik dosyası, resim dosyası gibi veri dahil.

Standart kullanıcılar için bu rakama ulaşmak pek mümkün değil ancak yüksek bedel ödeyerek sistemi kullanan kurumlar bu konuda sıkıntı yaşayabilir. Diğer taraftan herhangi bir bilgilendirme yapmadan Google’ın kural değiştirmesi de tepki topladı.

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