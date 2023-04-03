Google Drive dosya yüklemelerine sınır getirdi

Google Drive sınırlı mı?
Belirli bir depolama alanına kadar ücretsiz olan ancak sonrasında kullanıcılardan abonelik tarzı ödeme isteyen Google Drive bugüne kadar dosya yükleme sayısı açısından bir sınır koymuyordu. Ne var ki bu haftadan itibaren işler değişti.
Google tarafından da doğrulanan bilgilere göre Google Drive kullanıcıları sisteme toplamda 5 milyon öge yükleyebilecek. Buna yüklenen her türlü klasör, müzik dosyası, resim dosyası gibi veri dahil.
Standart kullanıcılar için bu rakama ulaşmak pek mümkün değil ancak yüksek bedel ödeyerek sistemi kullanan kurumlar bu konuda sıkıntı yaşayabilir. Diğer taraftan herhangi bir bilgilendirme yapmadan Google’ın kural değiştirmesi de tepki topladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı