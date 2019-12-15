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    Google dünya nüfusunun yüzde 98’ini haritaladı

    Google, yıllarca yatırım yaparak geliştirdiği harita servisleri ile kırılması zor bir rekora imza attı. Dünya nüfusunun yüzde 98’i Google tarafından HD görüntülerle haritalanmış durumda.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google dünya nüfusunun yüzde 98’ini haritaladı
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    Arama motoru pazarında olduğu gibi navigasyon sektöründe de Google lider durumda. Yıllardır yaptığı yatırımlar sonucunda devasa bir harita verisine sahip olan Google elindeki son rakamları teknoloji dünyası ile paylaştı.

    Dev veri tabanı

    Firmanın tarihte ilk kez paylaştığı verilere göre Google Earth, toplanan HD uydu görüntüleri ile dünya nüfusunun yüzde 98’ini kapsayacak duruma geldi. Toplamda 50 milyon kilometre kare civarında harita görüntüsünün olduğu ifade ediliyor. Bu veriler haliyle Google Haritalar için de kullanılıyor.

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    2004 yılında tüm dünyayı cadde cadde ve sokak sokak 360 derece haritalamak isteyen Larry Page tarafından başlatılan Street View modu ise bugüne kadar 15 milyon Km civarında görüntü elde etmiş durumda. Bu rakam dünyanın çevresini 400 kez dolaşmış oluyor. Bu rakama yasaklı Çin sınırları dahil değil.

    Uydulardan elde edilen verilerin yanında Google fotogrametri adındaki bir teknolojiyi kullanarak birden fazla görüntüyü bir araya getiriyor ve daha detaylı görüntüler elde ediliyor. Bu teknik Versay Sarayı gibi önemli mekanların VR olarak haritalanmasında da kullanıldı.

    Diğer taraftan Street View için özel donanımlı araçlar yolları arşınlarken sayısız tarihi mekân için de özel donanımlı Google çalışanları görüntüler topluyor. Google’ın harita servislerini sadece navigasyon odağından çıkarıp bilgi ve paylaşım platformu haline getirme çalışmaları da devam ediyor.



    https://www.engadget.com/2019/12/14/google-maps-images/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Mr. Jingles 7 sa.
    Merak ettiğim bir şey var. GPS uydularının sahibi ABD olduğu için bu uyduların erişimini herhangi bir ülkenin erişimine kapatabilir mi?
    4 Yanıt Yanıtla
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    scan 6 sa. Mr. Jingles
    Başka uydular da var ABD ye ait olmayan glonass gibi
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    Soul741 6 sa. Mr. Jingles
    2000 li yıllara kadar gps şimdiki kadar hassas değildi. Biz bunu askeri amaçlı kullanıyoruz diyip, son kullanıcıya daha "bozuk" bir konum verisi gönderiliyordu. Clinton döneminde kaldırıldı bu. Kısacası evet, yapabilir. Bu yüzden Avrupa Birliği, Rusya ve sanırım Çin'in de ayrı uydu sistemleri var bunun için.
    Yanıtla +2
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    interwap 4 sa. Mr. Jingles
    Kritik dönemde sadece ABD savunması yararlanabiliyor.
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    KRAL34TR 7 sa.
    Bu şirketin artık engellenmesi lazzım , boyundan büyük işlere giriyorlar. Resmen istihbarat açığı bunlar.
    Haritalarda sokak görselleri size güzel geliyor sokak sokak geziuyorsunuz. Aslında bu ülke için bir dezavantaj adamlar oturdukları yerden insan profilleri , sokakların genişliği , nufusun dağılımı hakkında bilgi alıyorlar. Yarın birgün dış ülkeyle savaşa girsek eminim bu sokak görüntülerinide istihabarat amacıyla kullanacaklar.

    Telefonlarımız bunların yazılımı yüklü , cep telefonumuz bunlarda , arkadaşlarımız rehberimiz bunların elinde. Resmen teknoloji sömürgesi haline geldik.
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    If you my star 7 sa. KRAL34TR
    ABD'nin de harita görüntüleri var. Savaşa giriyorsan elin armut toplamıyor, sen de verileri incele sen de istihbarat kas.
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    bio technolog 1 sa. KRAL34TR
    Savaşlar artık ekonomi ve üretimle. Silahlarla savaş eskide kaldı ve biz bu savaşları çoktan kaybettik.
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    Spider_hip 7 sa.
    Büyük başarı, maliyet tabi ama bir de bunun sürekli güncellenmesi gerekiyor. Rahat her sene her yeri baştan dönmek gerekli, sürekli değişiyor.
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    yorumculuklar 8 sa.
    Eyvah, eyvah...
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