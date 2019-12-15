Google dünya nüfusunun yüzde 98’ini haritaladı

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Arama motoru pazarında olduğu gibi navigasyon sektöründe de Google lider durumda. Yıllardır yaptığı yatırımlar sonucunda devasa bir harita verisine sahip olan Google elindeki son rakamları teknoloji dünyası ile paylaştı.

Dev veri tabanı

Firmanın tarihte ilk kez paylaştığı verilere göre Google Earth, toplanan HD uydu görüntüleri ile dünya nüfusunun yüzde 98’ini kapsayacak duruma geldi. Toplamda 50 milyon kilometre kare civarında harita görüntüsünün olduğu ifade ediliyor. Bu veriler haliyle Google Haritalar için de kullanılıyor.

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2004 yılında tüm dünyayı cadde cadde ve sokak sokak 360 derece haritalamak isteyen Larry Page tarafından başlatılan Street View modu ise bugüne kadar 15 milyon Km civarında görüntü elde etmiş durumda. Bu rakam dünyanın çevresini 400 kez dolaşmış oluyor. Bu rakama yasaklı Çin sınırları dahil değil.

Uydulardan elde edilen verilerin yanında Google fotogrametri adındaki bir teknolojiyi kullanarak birden fazla görüntüyü bir araya getiriyor ve daha detaylı görüntüler elde ediliyor. Bu teknik Versay Sarayı gibi önemli mekanların VR olarak haritalanmasında da kullanıldı.

Diğer taraftan Street View için özel donanımlı araçlar yolları arşınlarken sayısız tarihi mekân için de özel donanımlı Google çalışanları görüntüler topluyor. Google’ın harita servislerini sadece navigasyon odağından çıkarıp bilgi ve paylaşım platformu haline getirme çalışmaları da devam ediyor.

https://www.engadget.com/2019/12/14/google-maps-images/