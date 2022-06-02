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    Google Meet ve Duo birleşiyor

    2016 I/O geliştirici konferansında tanıtılan FaceTime rakibi Google Duo ne yazık ki bunu başaramadı. Yıl içerisinde Google Meet ile birleşerek kullanımdan kaldırılacak. 
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    Google Duo
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    Yıllardır özellikle iletişim uygulamaları konusunda bir türlü dikiş tutturamayan Google sürekli yeniden yapılandırmaya gidiyor. Önce Google+ sosyal ağında sohbetleri toplamaya çalışan Google sonrasında Hangouts olarak yeni bir platform kurmuştu. Bu platformdan Meet, Duo ve Allo doğarken Hangouts sonrasında Google Chat ismini aldı. Şimdi de Meet ve Duo birleşiyor.

    Google Duo sona eriyor

    Google yaptığı açıklamada Meet ve Duo uygulamalarını birleştireceğini duyurdu. Google Duo normalde FaceTime rakibi olarak 2016 I/O konferansında tanıtılmış ve kullanıma sunulmuştu. Google Meet ise daha kurumsal videolu görüşme uygulamasıydı. Ne var ki pandemi döneminde stratejiler değişmiş gibi görünüyor.

    Önümüzdeki haftalarda Google Meet özellikleri Duo uygulamasına gelmeye başlayacak. Yılın sonlarına doğru Duo uygulamasının ismi Google Meet olacak ve orijinal Google Meet uygulaması da kullanımdan kaldırılacak.

    Google Allo zaten çok önce hayata veda etmişti. Yeni strateji ile birlikte son kullanıcı için Google Chat ve kurumlar için Google Meet adıyla iki iletişim uygulaması kalacak. Böylece uzun yılların karmaşası biraz daha sadeleştirilmiş olacak.

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    biembo 2 saat önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 2 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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