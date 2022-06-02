Google Meet ve Duo birleşiyor

Tam Boyutta Gör

Yıllardır özellikle iletişim uygulamaları konusunda bir türlü dikiş tutturamayan Google sürekli yeniden yapılandırmaya gidiyor. Önce Google+ sosyal ağında sohbetleri toplamaya çalışan Google sonrasında Hangouts olarak yeni bir platform kurmuştu. Bu platformdan Meet, Duo ve Allo doğarken Hangouts sonrasında Google Chat ismini aldı. Şimdi de Meet ve Duo birleşiyor.

Google Duo sona eriyor

Google yaptığı açıklamada Meet ve Duo uygulamalarını birleştireceğini duyurdu. Google Duo normalde FaceTime rakibi olarak 2016 I/O konferansında tanıtılmış ve kullanıma sunulmuştu. Google Meet ise daha kurumsal videolu görüşme uygulamasıydı. Ne var ki pandemi döneminde stratejiler değişmiş gibi görünüyor.

STEPVR Gates01 cihazı nedir? 1 gün önce eklendi

Önümüzdeki haftalarda Google Meet özellikleri Duo uygulamasına gelmeye başlayacak. Yılın sonlarına doğru Duo uygulamasının ismi Google Meet olacak ve orijinal Google Meet uygulaması da kullanımdan kaldırılacak.

Google Allo zaten çok önce hayata veda etmişti. Yeni strateji ile birlikte son kullanıcı için Google Chat ve kurumlar için Google Meet adıyla iki iletişim uygulaması kalacak. Böylece uzun yılların karmaşası biraz daha sadeleştirilmiş olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.