Google FLoC sistemine tepkiler büyüyor

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Google’ın kişisel verilerin gizliliği konusunda zaafiyet oluşturan ve oldukça eleştirilen üçüncü taraf çerezlere karşı bulduğu FLoC gruplama yöntemine tepkiler büyüyor. Rakip tarayıcılar sistemin sıkıntı oluşturacağı düşüncesinde.

Google FLoC destek bulmadı

FLoC sistemi Federated Learning of Cohorts açılımının kısaltması. Çerezlerden ziyade aynı davranışı sergileyen binlerce kullanıcının anonim olarak gruplanmasını tanımlayan FLoC sistemi sitelerin doğrudan verilere erişmesini engelliyor. Bunun yerine gruplardan veri sağlıyor.

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Yapay zeka odaklı olarak oluşturulan guplar kendi kimliği üzerinden veri sunuyor ve kullanıcının ziyaret ettiği siteleri açıklamıyor. Ayrıca hassas olarak tanımlanan siyasi veya sağlık konularındaki ziyaretler için grup oluşturulmuyor.

Firefox geliştiricisi Mozilla yeni yöntemin kullanıcılar hakkında milyarlarca veri noktası topladığını ve bundan da kullanıcıların haberinin olmadığını belirtiyor. Suiistimale açık olduğu düşünülen bu sistemin yerine Firefox; otomatik olarak tanımlayıcıları engellediği gelişmiş koruma yöntemini kullanmaya devam edeceğini belirtiyor.

Brave, Vivaldi ve Opera tarayıcıları da FLoC sistemini kullanmayacağını açıkladı. Hatta Safari mühendislerinden birisi de Brave sosyal medya hesabının FLoC sistemini eleştirdiği gönderisini paylaştı. Yani üstü kapalı destek vermiş oldu. Önümüzdeki dönemde bu sistem daha çok tartışma götürecek gibi duruyor.

https://appleinsider.com/articles/21/04/19/browsers-push-back-against-googles-proposed-floc-system

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