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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google FLoC sistemine tepkiler büyüyor

    Kullanıcıları gruplayarak davranışlarını kategorilere ayırmayı hedefleyen Google FLoC yeni nesil çerez sistemine rakip tarayıcılardan ağır eleştiriler gelmeye başladı.
    21 Nisan 2021, 12:40 (1 sa.)
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    Tarayıcılar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google FLoC sistemine tepkiler büyüyor
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    Google’ın kişisel verilerin gizliliği konusunda zaafiyet oluşturan ve oldukça eleştirilen üçüncü taraf çerezlere karşı bulduğu FLoC gruplama yöntemine tepkiler büyüyor. Rakip tarayıcılar sistemin sıkıntı oluşturacağı düşüncesinde.

    Google FLoC destek bulmadı

    FLoC sistemi Federated Learning of Cohorts açılımının kısaltması. Çerezlerden ziyade aynı davranışı sergileyen binlerce kullanıcının anonim olarak gruplanmasını tanımlayan FLoC sistemi sitelerin doğrudan verilere erişmesini engelliyor. Bunun yerine gruplardan veri sağlıyor.

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    Yapay zeka odaklı olarak oluşturulan guplar kendi kimliği üzerinden veri sunuyor ve kullanıcının ziyaret ettiği siteleri açıklamıyor. Ayrıca hassas olarak tanımlanan siyasi veya sağlık konularındaki ziyaretler için grup oluşturulmuyor.

    Firefox geliştiricisi Mozilla yeni yöntemin kullanıcılar hakkında milyarlarca veri noktası topladığını ve bundan da kullanıcıların haberinin olmadığını belirtiyor. Suiistimale açık olduğu düşünülen bu sistemin yerine Firefox; otomatik olarak tanımlayıcıları engellediği gelişmiş koruma yöntemini kullanmaya devam edeceğini belirtiyor.

    Brave, Vivaldi ve Opera tarayıcıları da FLoC sistemini kullanmayacağını açıkladı. Hatta Safari mühendislerinden birisi de Brave sosyal medya hesabının FLoC sistemini eleştirdiği gönderisini paylaştı. Yani üstü kapalı destek vermiş oldu. Önümüzdeki dönemde bu sistem daha çok tartışma götürecek gibi duruyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/04/19/browsers-push-back-against-googles-proposed-floc-system
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    FerdosParadise 15 saat önce

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    necoinside 16 saat önce

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    O Oktanzeynep 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kişisel veri gizliliği mi ? Google şuan hobilerimizi giyim tarzımızı damak zevkimizi bile biliyor
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Chrome kullanan birinin zaten gizlilik ve verilerin güvenliği ile alakalı bir derdinin olacağını sanmıyorum.
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    C Clusive 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeniliğe direnmek nedendir?
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