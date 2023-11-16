Tam Boyutta Gör Threads, henüz trend olan konuları göstermese de etkileşime zemin hazırlayan etiket özelliğini kullanıma sundu. Instagram patronu Adam Mosseri ve Mark Zuckerberg, Threads uygulamasında etiketleme özelliğini duyurdu. Threads’te artık kullanıcılar belli konulara dikkat çekmek, gönderilerini öne çıkarmak için hashtag ekleyebilecek.

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Threads etiket ekleme nasıl yapılır?

Tam Boyutta Gör Threads’te etiketler biraz farklı ekleniyor. Instagram, Twitter ve diğer birçok sosyal ağda evrensel olan # sembolü kullanılmıyor. Bunun yerine etiket butonuna dokunmak gerekiyor; Threads, kelimeyi veya ifadeyi interaktif etikete dönüştürüyor. Kullanıcılar üzerine dokunarak aynı etiketi içeren gönderileri görebiliyor. Diğer sosyal ağlardan farklı olarak her gönderiye yalnızca bir etiket eklenebiliyor. Ayrıca etiket için karakter sınırlaması var.

Threads, popüler etiketleri de gösteriyor. Bir etiket yazıldığında, en çok kullanılan bazı etiketler öneri olarak çıkıyor. Ayrıca etiketin şimdiye kadar kaç gönderide kullanıldığı da görülebiliyor.

Threads, hashtag özelliğini şu anda Avustralya'da test ediyor, yavaş yavaş diğer ülkelerde kullanıma açacak.

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Threads'e etkileşimi artıracak yeni özellik eklendi