Threads'e etkileşimi artıracak yeni özellik eklendi

Threads etiket ekleme nasıl yapılır?
Threads, popüler etiketleri de gösteriyor. Bir etiket yazıldığında, en çok kullanılan bazı etiketler öneri olarak çıkıyor. Ayrıca etiketin şimdiye kadar kaç gönderide kullanıldığı da görülebiliyor.
Threads, hashtag özelliğini şu anda Avustralya'da test ediyor, yavaş yavaş diğer ülkelerde kullanıma açacak.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.