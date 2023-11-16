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    Threads'e etkileşimi artıracak yeni özellik eklendi

    Threads, güncellemelerle yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Son olarak platformda etkileşimi artıracak etiket özelliği geldi ancak diğer sosyal ağlardan biraz farklı çalışıyor.
    threads etiket (hashtag #) ekleme Tam Boyutta Gör
    Threads, henüz trend olan konuları göstermese de etkileşime zemin hazırlayan etiket özelliğini kullanıma sundu. Instagram patronu Adam Mosseri ve Mark Zuckerberg, Threads uygulamasında etiketleme özelliğini duyurdu. Threads’te artık kullanıcılar belli konulara dikkat çekmek, gönderilerini öne çıkarmak için hashtag ekleyebilecek.

    Threads etiket ekleme nasıl yapılır?

    threads etiket nasıl eklenir Tam Boyutta Gör
    Threads’te etiketler biraz farklı ekleniyor. Instagram, Twitter ve diğer birçok sosyal ağda evrensel olan # sembolü kullanılmıyor. Bunun yerine etiket butonuna dokunmak gerekiyor; Threads, kelimeyi veya ifadeyi interaktif etikete dönüştürüyor. Kullanıcılar üzerine dokunarak aynı etiketi içeren gönderileri görebiliyor. Diğer sosyal ağlardan farklı olarak her gönderiye yalnızca bir etiket eklenebiliyor. Ayrıca etiket için karakter sınırlaması var.

    Threads, popüler etiketleri de gösteriyor. Bir etiket yazıldığında, en çok kullanılan bazı etiketler öneri olarak çıkıyor. Ayrıca etiketin şimdiye kadar kaç gönderide kullanıldığı da görülebiliyor.

    Threads, hashtag özelliğini şu anda Avustralya'da test ediyor, yavaş yavaş diğer ülkelerde kullanıma açacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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