Google Fotoğraflar kişileri etiketlemeye izin veriyor fakat bir eksikle

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Google Fotoğraflar uygulaması, sunduğu sıkıştırılmış fakat sınırsız depolama alanı sayesinde çok sayıda depolama sıkıntısı çeken kullanıcıyı kendisine çekmeyi başardı. Uygulamanın Google yapay zekasından destek aldığını da aklımızın bir köşesinde bulundurduğumuzda yüz tanıma oldukça basit kalsa da bazen yanlışlar yapabiliyor.

Google’ın fotoğraflarda yanlış tanımladığı kişileri şimdiye kadar düzeltmek ilginç şekilde mümkün değildi. Bu durum değişiyor ve artık yanlış tanımlandığını düşündüğünüz kişileri doğrularıyla değiştirmek mümkün hâle geliyor. Fakat kritik bir eksiklikle. Bu eksiklik, fotoğraflarda Google’ın bir yüz gördüğü durumlarda değişiklik yapmaya izin vermesiyle ilgili. Yani, eğer Google fotoğraftaki yüzleri tespit edemezse, sizin elle bir kişiyi eklemeniz hâlâ mümkün değil.

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Bu durum, özelliği ideallikten uzak kılsa da hâlâ hiç yoktan iyidir denilebilir. Yanlış etiketlenen kişileri doğrularıyla değiştirebilmek, ve daha önceden de sunulan kişilerin gösterildiği önizleme fotoğraflarını değiştirmek mümkün.

Ayrıca Bkz. " Bazı HP SSD sürücüleri belirli bir süre sonra ölüyor"

Kişisel verilerin gizliliği konusunda Google, bu özelliği oldukça iyi koruyor diyebiliriz. Yüz Gruplama özelliği aktif kullanıcıların fotoğraflarını tarayan Google, yüzünüzü kesinlikle yapay zekayı eğitmek için kullanıyor fakat bu bilgiler, sadece sizin hesabınızda kalıyor. Bunun anlamı, başka bir Google kullanıcısının çektiği fotoğraftaki yüzler, sizin fotoğraflarınızdaki yüzlerden elde edilen bilgilerle tanımlanamıyor. Bunun yanında hesaba ait olan tanımlama verileri, özellik kapatıldığı anda iddiaya göre Google sunucularından tamamen siliniyor. Bu fonksiyonu kullanıp kullanmamak ise size kalmış.