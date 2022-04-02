Google Fotoğraflar, videolardan kısa anlar yakalayan Snippet'i test ediyor

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Google Fotoğraflar, yeni bir özelliği test ediyor. Snippet adlı özellik hakkında Google herhangi bir açıklama yapmadı ancak özellik, daha uzun videolardan kısa ve paylaşılabilir klipler oluşturmaya olanak tanıyor

Google Fotoğraflar'ın yeni özelliği

Fotoğraflar uygulamasına eklenen son seçenek olan Snippet, yapay zeka destekli bir özellik gibi duruyor. Özellik, bir videonun en hareketli veya göze çarpan bölümünü klip haline getiriyor. Bu klipler, istenirse sosyal medya platformlarında da paylaşılabiliyor.

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Snippet, her ne kadar yapay zeka destekli olsa da test eden kullanıcılardan gelen bilgiler, oluşturulan kliplerin başlangıçtaki uzun videonun en etkili alanlarını içermediği belirtiliyor.

Google Fotoğraflar'ın yeni özelliği, şu an için belirli kullanıcılara sunulmuş olsa da tüm kullanıcılara için ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.

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Google Fotoğraflar videodan kısa klip oluşturan Snippet'i deniyor