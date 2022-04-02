Google Fotoğraflar, videolardan kısa anlar yakalayan Snippet'i test ediyor

Google Fotoğraflar, yeni bir özelliği test ediyor. Snippet adlı özellik hakkında Google herhangi bir açıklama yapmadı ancak özellik, daha uzun videolardan kısa ve paylaşılabilir klipler oluşturmaya olanak tanıyor
Google Fotoğraflar'ın yeni özelliği
Fotoğraflar uygulamasına eklenen son seçenek olan Snippet, yapay zeka destekli bir özellik gibi duruyor. Özellik, bir videonun en hareketli veya göze çarpan bölümünü klip haline getiriyor. Bu klipler, istenirse sosyal medya platformlarında da paylaşılabiliyor.
Snippet, her ne kadar yapay zeka destekli olsa da test eden kullanıcılardan gelen bilgiler, oluşturulan kliplerin başlangıçtaki uzun videonun en etkili alanlarını içermediği belirtiliyor.
Google Fotoğraflar'ın yeni özelliği, şu an için belirli kullanıcılara sunulmuş olsa da tüm kullanıcılara için ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa