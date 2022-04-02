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    Google Fotoğraflar, videolardan kısa anlar yakalayan Snippet'i test ediyor

    Google, Fotoğraflar uygulamasında yeni bir özelliği test ediyor. Snippet, yapay zeka sayesinde uygulamadaki bir videonun en iyi anlarını klip haline getiriyor.  
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    Google Fotoğraflar videodan kısa klip oluşturan Snippet'i deniyor
    Tam Boyutta Gör

    Google Fotoğraflar, yeni bir özelliği test ediyor. Snippet adlı özellik hakkında Google herhangi bir açıklama yapmadı ancak özellik, daha uzun videolardan kısa ve paylaşılabilir klipler oluşturmaya olanak tanıyor

    Google Fotoğraflar'ın yeni özelliği

    Fotoğraflar uygulamasına eklenen son seçenek olan Snippet, yapay zeka destekli bir özellik gibi duruyor. Özellik, bir videonun en hareketli veya göze çarpan bölümünü klip haline getiriyor. Bu klipler, istenirse sosyal medya platformlarında da paylaşılabiliyor.

    Snippet, her ne kadar yapay zeka destekli olsa da test eden kullanıcılardan gelen bilgiler, oluşturulan kliplerin başlangıçtaki uzun videonun en etkili alanlarını içermediği belirtiliyor.

    Google Fotoğraflar'ın yeni özelliği, şu an için belirli kullanıcılara sunulmuş olsa da tüm kullanıcılara için ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.

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    C
    Ceydaglc05 1 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 2 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 2 gün önce

    direk 10k

    LooF 2 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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