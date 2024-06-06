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    ChatGPT çöktü, Google Gemini’ye ilgi arttı

    ChatGPT platformu çöker çökmez kullanıcıların internette Google Gemini ve Microsoft Copilot terimlerini arama oranı bir anda yüzde 50’den fazla artış gösterdi.  
    Google Gemini Tam Boyutta Gör
    Son 2 yıldır adeta patlama yapan üretken yapay zekâ trendi, kullanıcılarda da bir bağımlılık geliştirmiş gibi görünüyor. Önceki gün devre dışı kalan ChatGPT web sitesi ve mobil uygulaması kullanıcıları alternatiflere yönlendirdi.

    Google Gemini revaçta

    Elde edilen verilere göre Gemini terim aramaları normal bir günde 205 bin civarında seyrederken, ChatGPT platformunun çökmesinin ardından günlük 327 bin seviyesine fırlamış. Ayrıca ChatGPT down ya da ChatGPT çöktü mü şeklinde aramalar da pik yapmış.

    Google Gemini kullanıcı tarafında ChatGPT’nin ardından ilk alternatif olarak geliyor. İkinci alternatif ise Microsoft Copilot. Günlük ortalama 11000 arama hacmi olan Microsoft Copilot, çökme gününde 16677 arama hacmine ulaşmış. Yine ChatGPT Alternative terimi de 898’den 11 bine fırlamış.

    Sosyal medya sektöründe şahit olduğumuz rekabetin bir benzeri üretken yapay zekâ alanında da yaşanıyor. Yani bir oyuncu çöktüğü zaman kullanıcılar anında diğer alternatif oyunculara yöneliyor. Bu bakımdan ilk tercih veya alternatif olmak çok önemli.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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