ChatGPT çöktü, Google Gemini’ye ilgi arttı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son 2 yıldır adeta patlama yapan üretken yapay zekâ trendi, kullanıcılarda da bir bağımlılık geliştirmiş gibi görünüyor. Önceki gün devre dışı kalan ChatGPT web sitesi ve mobil uygulaması kullanıcıları alternatiflere yönlendirdi.

Google Gemini revaçta

Elde edilen verilere göre Gemini terim aramaları normal bir günde 205 bin civarında seyrederken, ChatGPT platformunun çökmesinin ardından günlük 327 bin seviyesine fırlamış. Ayrıca ChatGPT down ya da ChatGPT çöktü mü şeklinde aramalar da pik yapmış.

ChatGPT küresel olarak çöktü: Mobil uygulama da çalışmıyor 2 gün önce eklendi

Google Gemini kullanıcı tarafında ChatGPT’nin ardından ilk alternatif olarak geliyor. İkinci alternatif ise Microsoft Copilot. Günlük ortalama 11000 arama hacmi olan Microsoft Copilot, çökme gününde 16677 arama hacmine ulaşmış. Yine ChatGPT Alternative terimi de 898’den 11 bine fırlamış.

Sosyal medya sektöründe şahit olduğumuz rekabetin bir benzeri üretken yapay zekâ alanında da yaşanıyor. Yani bir oyuncu çöktüğü zaman kullanıcılar anında diğer alternatif oyunculara yöneliyor. Bu bakımdan ilk tercih veya alternatif olmak çok önemli.

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