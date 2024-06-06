ChatGPT çöktü, Google Gemini’ye ilgi arttı

Google Gemini revaçta
Elde edilen verilere göre Gemini terim aramaları normal bir günde 205 bin civarında seyrederken, ChatGPT platformunun çökmesinin ardından günlük 327 bin seviyesine fırlamış. Ayrıca ChatGPT down ya da ChatGPT çöktü mü şeklinde aramalar da pik yapmış.
Google Gemini kullanıcı tarafında ChatGPT’nin ardından ilk alternatif olarak geliyor. İkinci alternatif ise Microsoft Copilot. Günlük ortalama 11000 arama hacmi olan Microsoft Copilot, çökme gününde 16677 arama hacmine ulaşmış. Yine ChatGPT Alternative terimi de 898’den 11 bine fırlamış.
Sosyal medya sektöründe şahit olduğumuz rekabetin bir benzeri üretken yapay zekâ alanında da yaşanıyor. Yani bir oyuncu çöktüğü zaman kullanıcılar anında diğer alternatif oyunculara yöneliyor. Bu bakımdan ilk tercih veya alternatif olmak çok önemli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.