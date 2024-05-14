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    Google Gemini, videoyla sorularınızı cevaplayacak: İşte yeni özellikler

    Google, I/O 2024 etkinliğinde Gemini'nin yeni yeteneklerini duyurdu. Artık Gemini'ye video göstererek sorununuzu çözebileceksiniz. Ayrıca video içeriğiyle ilgili sorular sorabileceksiniz.
    Google Gemini, videoyla sorularınızı cevaplayacak Tam Boyutta Gör
    Google, I/O 2024 etkinliğinde yapay zeka asistanı Gemini'nin yeni yeteneklerini duyurdu. Bu yeteneklerden en ilginci Gemini'nin video yeteneği. Artık Gemini'ye video göstererek sorununuzu çözebileceksiniz.

    Google Gemini'ye video göstererek soru sorabileceksiniz

    Örnek olarak Google Lens üzerinden eski bir pikapın yerine oturmayan iğnesi Gemini'ye gösterildi ve iğnenin yerine neden oturmadığı soruldu. Daha sonra asistan, marka ve modeli tespit ederek sorunun nasıl çözüleceğine dair madde halinde bir açıklama sundu.

    Google, arama motorunun artık metin kutusuna yazılan kelimelerden fazlası olduğunu belirtiyor. Şirket, hareket halinde olsun olmasın herhangi bir nesneyle arama yapılabileceğini ve insanların yazarak zaman kaybetmeyeceğini belirtiyor.

    Video içeriğiyle ilgili soruları cevaplayacak

    Geminin yetenekleri bununla sınırlı değil. Gemini'yi Android üzerinde bir web sayfası veya ekran görüntüsü hakkındaki soruları hali hazırda özetleyebiliyor veya yanıtlayabiliyor. Asistan yakında ekranınızda bir video olup olmadığını anlayabilecek ve bu video hakkında sorular sorabileceksiniz. Gemini yanıtları bulmak için videonun otomatik altyazılarını kullanarak videoyla ilgili sorularınızı cevaplandıracak. 

    Google Gemini, videoyla sorularınızı cevaplayacak Tam Boyutta Gör
    Dün OpenAI, canlı videoyu gerçek zamanlı olarak yorumlama, sahneyi tanımlama ve hatta onun hakkında bir şarkı söyleme becerisine sahip ChatGPT 4o'yu tanıttı. Ancak Google şimdilik aramaya odaklanarak video konusunda farklı bir yaklaşım izliyor. Şirket, videoyla aramanın başlangıçta İngilizce olarak Search Labs ABD kullanıcılarına sunulacağını, ancak zamanla daha fazla bölgeye açılacağını söyledi.

    Kaynakça https://www.engadget.com/googles-gemini-will-search-your-videos-to-help-you-solve-problems-175235105.html?src=rss https://www.theverge.com/2024/5/14/24155497/google-ai-gemini-assistant-android-context-io
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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