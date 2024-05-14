Google Gemini, videoyla sorularınızı cevaplayacak: İşte yeni özellikler

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Tam Boyutta Gör Google, I/O 2024 etkinliğinde yapay zeka asistanı Gemini'nin yeni yeteneklerini duyurdu. Bu yeteneklerden en ilginci Gemini'nin video yeteneği. Artık Gemini'ye video göstererek sorununuzu çözebileceksiniz.

Google Gemini'ye video göstererek soru sorabileceksiniz

Örnek olarak Google Lens üzerinden eski bir pikapın yerine oturmayan iğnesi Gemini'ye gösterildi ve iğnenin yerine neden oturmadığı soruldu. Daha sonra asistan, marka ve modeli tespit ederek sorunun nasıl çözüleceğine dair madde halinde bir açıklama sundu.

Google, arama motorunun artık metin kutusuna yazılan kelimelerden fazlası olduğunu belirtiyor. Şirket, hareket halinde olsun olmasın herhangi bir nesneyle arama yapılabileceğini ve insanların yazarak zaman kaybetmeyeceğini belirtiyor.

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Video içeriğiyle ilgili soruları cevaplayacak

Geminin yetenekleri bununla sınırlı değil. Gemini'yi Android üzerinde bir web sayfası veya ekran görüntüsü hakkındaki soruları hali hazırda özetleyebiliyor veya yanıtlayabiliyor. Asistan yakında ekranınızda bir video olup olmadığını anlayabilecek ve bu video hakkında sorular sorabileceksiniz. Gemini yanıtları bulmak için videonun otomatik altyazılarını kullanarak videoyla ilgili sorularınızı cevaplandıracak.

Tam Boyutta Gör Dün OpenAI, canlı videoyu gerçek zamanlı olarak yorumlama, sahneyi tanımlama ve hatta onun hakkında bir şarkı söyleme becerisine sahip ChatGPT 4o'yu tanıttı. Ancak Google şimdilik aramaya odaklanarak video konusunda farklı bir yaklaşım izliyor. Şirket, videoyla aramanın başlangıçta İngilizce olarak Search Labs ABD kullanıcılarına sunulacağını, ancak zamanla daha fazla bölgeye açılacağını söyledi.

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