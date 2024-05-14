Google Gemini, videoyla sorularınızı cevaplayacak: İşte yeni özellikler

- Google Gemini'ye video göstererek soru sorabileceksiniz
- Video içeriğiyle ilgili soruları cevaplayacak
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Google Gemini'ye video göstererek soru sorabileceksiniz
Örnek olarak Google Lens üzerinden eski bir pikapın yerine oturmayan iğnesi Gemini'ye gösterildi ve iğnenin yerine neden oturmadığı soruldu. Daha sonra asistan, marka ve modeli tespit ederek sorunun nasıl çözüleceğine dair madde halinde bir açıklama sundu.
Google, arama motorunun artık metin kutusuna yazılan kelimelerden fazlası olduğunu belirtiyor. Şirket, hareket halinde olsun olmasın herhangi bir nesneyle arama yapılabileceğini ve insanların yazarak zaman kaybetmeyeceğini belirtiyor.
Video içeriğiyle ilgili soruları cevaplayacak
Geminin yetenekleri bununla sınırlı değil. Gemini'yi Android üzerinde bir web sayfası veya ekran görüntüsü hakkındaki soruları hali hazırda özetleyebiliyor veya yanıtlayabiliyor. Asistan yakında ekranınızda bir video olup olmadığını anlayabilecek ve bu video hakkında sorular sorabileceksiniz. Gemini yanıtları bulmak için videonun otomatik altyazılarını kullanarak videoyla ilgili sorularınızı cevaplandıracak.Kaynakça https://www.engadget.com/googles-gemini-will-search-your-videos-to-help-you-solve-problems-175235105.html?src=rss https://www.theverge.com/2024/5/14/24155497/google-ai-gemini-assistant-android-context-io Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.