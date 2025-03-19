Google Gemini'ye iki yeni özellik geliyor: Canvas ve Popcast oluşturma

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Tam Boyutta Gör Google, yapay zeka asistanı Gemini için yeni özellikler duyurmaya devam ediyor. Mobile World Congress (MWC) 2025 etkinliğinde tanıtılan ekran paylaşımı ve video yanıt özelliklerinin ardından, şimdi de belgeleri sesli özetleyen "Audio Overview" ve interaktif iş birliği sağlayan "Canvas" özellikleri geliyor.

Google Gemini için iki yeni özellik geliyor

Google'ın yeni "Audio Overview" özelliği, herhangi bir dokümanı yalnızca birkaç dakikada sesli bir podcast'e dönüştürebiliyor. Aynı zamanda yapay zeka tarafından seslendirilen bu özetler, iki AI ses seçeneği ile sunulacak. Özelliğe ise öneri çubuğunda çıkan "Audio Overview" seçeneği üzerinden ulaşılabilecek.

Tam Boyutta Gör Daha önce Google'ın NotebookLM hizmetinde görülen bu özellik, artık tüm Gemini kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor ve ücretli plana abone olmayı gerektirmiyor. Kötü haber şu ki Audio Overview, şu an için yalnızca İngilizce destekliyor. Ancak Google, yakında farklı dillerde de kullanıma sunulacağını duyurdu.

Gemini'ye eklenen bir diğer yenilik "Canvas" adı verilen interaktif çalışma alanı. İiçerik oluşturmayı ve düzenlemeyi kolaylaştıran bu özellik, metinlerin tonunu, uzunluğunu ve formatını değiştirme imkanı sağlıyor. Ayrıca, geliştiriciler için kodlama desteği de sunan Canvas, web uygulamaları, Python betikleri ve oyun projeleri için hızlı prototipleme imkanı tanıyor. Tamamlanan çalışmaları ise, tek tıkla Google Dokümanlar’a aktarılabiliyorsunuz.

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Audio Overview ve Canvas, şu an tüm Gemini kullanıcıları için aktif hale getirilmiş durumda. Audio Overview yalnızca İngilizce dilinde desteklenirken, Canvas tüm dillerde kullanılabiliyor. Google, bu yeni özelliklerin içerik üretimi ve iş birliğini daha kolay ve verimli hale getireceğini vurguluyor.

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Google Gemini'ye Canvas ve Popcast oluşturma özellikleri geliyor