Google Gemini'ye iki yeni özellik geliyor: Canvas ve Popcast oluşturma

Google Gemini için iki yeni özellik geliyor
Google'ın yeni "Audio Overview" özelliği, herhangi bir dokümanı yalnızca birkaç dakikada sesli bir podcast'e dönüştürebiliyor. Aynı zamanda yapay zeka tarafından seslendirilen bu özetler, iki AI ses seçeneği ile sunulacak. Özelliğe ise öneri çubuğunda çıkan "Audio Overview" seçeneği üzerinden ulaşılabilecek.
Gemini'ye eklenen bir diğer yenilik "Canvas" adı verilen interaktif çalışma alanı. İiçerik oluşturmayı ve düzenlemeyi kolaylaştıran bu özellik, metinlerin tonunu, uzunluğunu ve formatını değiştirme imkanı sağlıyor. Ayrıca, geliştiriciler için kodlama desteği de sunan Canvas, web uygulamaları, Python betikleri ve oyun projeleri için hızlı prototipleme imkanı tanıyor. Tamamlanan çalışmaları ise, tek tıkla Google Dokümanlar’a aktarılabiliyorsunuz.
Audio Overview ve Canvas, şu an tüm Gemini kullanıcıları için aktif hale getirilmiş durumda. Audio Overview yalnızca İngilizce dilinde desteklenirken, Canvas tüm dillerde kullanılabiliyor. Google, bu yeni özelliklerin içerik üretimi ve iş birliğini daha kolay ve verimli hale getireceğini vurguluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!