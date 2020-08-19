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    Google gizemli bir kablosuz iletişim teknolojisi geliştiriyor

    ABD Haberleşme Dairesine yapılan başvuruda 6GHz bandında kablosuz geniş bant internet testleri için izin isteniyor. Bu bantta yüksek hızlar çok kısa mesafelerde mümkün oluyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google gizemli bir kablosuz iletişim teknolojisi geliştiriyor

    Geçtiğimiz yıllarda sürpriz bir hamle yaparak kendi fiber optik internet hizmetini kullanıma sunan Google bu kez kablosuz teknolojiler tarafında gizemli bir proje geliştiriyor. Test için izin başvurusu yapıldı.

    Gizemli kablosuz teknoloji nedir?

    Google’ın ABD Haberleşme Dairesine yaptığı başvuruda ortaya çıkan bu yeni kablosuz bağlantı için ser veriliyor ancak sır verilmiyor. Gizli ibaresi ile tanımlanan kablosuz geniş bant internetin 17 ABD eyaletinde test edileceği belirtiliyor.

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    Google’ın öğrenilirse büyük bir ticari zarara uğrayacağını belirttiği bu yeni teknoloji 6GHz frekans bandında çalışacak. Normalde WiFi bağlantılar 5GHz bandına kadar çıkıyordu. 6GHz bandı devreye girince kısa mesafelerde çok yüksek hızlar mümkün olabilecek.

    Haberleşme dairesi 6GHz bandını 5G, araçtan araca WiFi iletişim, Nesnelerin İnterneti gibi kullanımlar için geçtiğimiz aylarda lisanslamaya açmıştı. Google yaklaşık 24 ay sürecek testlerde diğer onaylı hizmetlerin engellenmeyeceğini ifade ediyor.

    Google’ın bu frekans bandında ne tür bir hizmet sunacağı bilinmiyor ancak Google Fi hizmetinde yer alan kablosuz hotspot erişimine ek olarak uyumlu cihazlarda 6GHz ile çok yüksek hızda bağlantı sunabilir.



    https://www.engadget.com/google-asks-fcc-for-6-ghz-spectrum-for-confidential-broadband-testing-090016909.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    seyitsuskun 2 gün
    bu bize verilene kadar biz tarih oluruz
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    YesimCirakli 2 gün
    Wi-Fi 6E standardı değilmi bu? Neresi gizemli?
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