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    Anlık Bildirim

    Huawei WATCH Ultimate haftaya geliyor

    Huawei WATCH Ultimate akıllı saat modeli dayanıklılık konusunda zirve yaparken uydu iletişim özelliği ile rakiplerinden çok daha iddialı bir konuma gelecek.     
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    Huawei WATCH Ultimate Tam Boyutta Gör
    Huawei’nin akıllı saat pazarında yeni bir dönemin kapılarını açacağı ifade edilen yeni WATCH Ultimate modeli için geri sayım başladı. Doğrudan Apple Watch Ultra ile rekabet edecek olan WATCH Ultimate bir adım önde görünüyor.

    Huawei WATCH Ultimate nedir?

    Huawei WATCH Ultimate firmanın bugüne kadar geliştirdiği en iddialı akıllı saati olacak. Uydu iletişimi sunması ile de sektörde ayrı bir yere konumlanacak zira henüz akıllı saat sektörüne bile yeni adım atan bir teknoloji.

    Dayanıklılığı ile su altında veya dağların zirvelerinde kullanılabilecek olan Huawei WATCH Ultimate oldukça sağlam bir gövdeye sahip. Kadran çerçevesinin fonksiyonel olduğu ifade edilmiş. Yine batarya ömrünün oldukça uzun olacağı da tahmin ediliyor. Huawei WATCH Ultimate akıllı saat 23 Mart tarihindeki etkinlikte resmiyet kazanacak.

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    belen1998 1 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 21 saat önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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