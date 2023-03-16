Huawei WATCH Ultimate haftaya geliyor

Huawei WATCH Ultimate nedir?
Huawei WATCH Ultimate firmanın bugüne kadar geliştirdiği en iddialı akıllı saati olacak. Uydu iletişimi sunması ile de sektörde ayrı bir yere konumlanacak zira henüz akıllı saat sektörüne bile yeni adım atan bir teknoloji.
Dayanıklılığı ile su altında veya dağların zirvelerinde kullanılabilecek olan Huawei WATCH Ultimate oldukça sağlam bir gövdeye sahip. Kadran çerçevesinin fonksiyonel olduğu ifade edilmiş. Yine batarya ömrünün oldukça uzun olacağı da tahmin ediliyor. Huawei WATCH Ultimate akıllı saat 23 Mart tarihindeki etkinlikte resmiyet kazanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)