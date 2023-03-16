Huawei WATCH Ultimate haftaya geliyor

Tam Boyutta Gör Huawei’nin akıllı saat pazarında yeni bir dönemin kapılarını açacağı ifade edilen yeni WATCH Ultimate modeli için geri sayım başladı. Doğrudan Apple Watch Ultra ile rekabet edecek olan WATCH Ultimate bir adım önde görünüyor.

Huawei WATCH Ultimate nedir?

Huawei WATCH Ultimate firmanın bugüne kadar geliştirdiği en iddialı akıllı saati olacak. Uydu iletişimi sunması ile de sektörde ayrı bir yere konumlanacak zira henüz akıllı saat sektörüne bile yeni adım atan bir teknoloji.

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Dayanıklılığı ile su altında veya dağların zirvelerinde kullanılabilecek olan Huawei WATCH Ultimate oldukça sağlam bir gövdeye sahip. Kadran çerçevesinin fonksiyonel olduğu ifade edilmiş. Yine batarya ömrünün oldukça uzun olacağı da tahmin ediliyor. Huawei WATCH Ultimate akıllı saat 23 Mart tarihindeki etkinlikte resmiyet kazanacak.

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