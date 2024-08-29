2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, Android için Gmail uygulaması için maillerin yanıtlanmasını hızlandıracak yeni kullanıcı arayüzünü tanıttı. Yeni arayüzde, Yanıtla veya Tümünü Yanıtla butonuna dokunduğunuzda yanıtladığınız e-postanın hemen altında ufak bir metin girişi penceresi açılıyor.

Gmail, önemli e-postalara odaklanmayı kolaylaştıracak 3 ay önce eklendi

E-postalar tam ekrana geçmeden hızlıca yanıtlanabilecek

Yeni tasarım, Google Mesajlar ve WhatsApp gibi birçok anlık mesajlaşma platformunda gördüğümüz metin girişi alanına benziyor. Bu düzenleme uzun e-postalar yazmak için pek kullanışlı olmayacak; küçük metin girişi alanında çok fazla kaydırma yapmanız gerekecek.

Google, yeni tasarımı kişisel Google hesaplarına ve Workspace bireysel müşterilerine sunmaya başladı. Hızlı Yanıt özelliği ilk olarak Android için sunuldu, bu yılın sonlarına doğru iPhone’lara geleceği belirtildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

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Google, Gmail için hızlı yanıt özelliğini kullanıma sunuyor