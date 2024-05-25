Gmail, önemli e-postalara odaklanmayı kolaylaştıracak

Düşük öncelikli e-postalar yeni Güncellemeler kutusuna taşınacak
Gmail, uzun süredir birincil gelen kutusunun yanı sıra e-postaları otomatik olarak belli kategorilere (tanıtımlar, sosyal medya, güncellemeler, forumlar gibi) ayıran gelen kutuları sunuyor. Bunlar, e-postalarına daha organize yaklaşımı tercih eden kullanıcılara hitap ederken, geleneksel ters kronolojik görünümü tercih edenler için devre dışı bırakma seçeneği sunuluyor.
Google, doğrulamalar, faturalar, makbuzlar, hesap özetleri dahil olmak üzere kişisel, otomatik olarak oluşturulan güncellemeleri bir araya toplayan Güncellemeler gelen kutusunu yeniliyor. Gmail, artık hesap oluşturma onayları veya havayoluyla yapılan mesafe bildirimleri gibi düşük öncelikli e-postaları birincil gelen kutusu yerine güncellemeler kutusuna taşıyacak. Buradaki amaç; birincil gelen kutusunda acil yanıtlanması gereken e-maillere daha fazla öncelik vermek.
Gmail’de acil bakılması gerekmeyen emailler Güncellemeler’e taşınacak olsa da kullanıcı bunu dilerse ayarlardan değişebilecek. Birincil gelen kutusunda “Güncellemeler” bannerı çıktıysa hesabınız için yeni özellik aktif edilmiş demektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.