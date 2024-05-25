Gmail, önemli e-postalara odaklanmayı kolaylaştıracak

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Gmail, Android ve iOS kullanıcıları için e-posta deneyimini iyileştirmeyi ve öncelikli iletilere odaklanmayı kolaylaştırmayı amaçlayan yenilenmiş Güncellemeler gelen kutusunu sunmaya başladı. Bu değişiklikle birlikte birincil kutuda düşük öncelikli e-postalar önemli ölçüde azalmış olacak.

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Düşük öncelikli e-postalar yeni Güncellemeler kutusuna taşınacak

Gmail, uzun süredir birincil gelen kutusunun yanı sıra e-postaları otomatik olarak belli kategorilere (tanıtımlar, sosyal medya, güncellemeler, forumlar gibi) ayıran gelen kutuları sunuyor. Bunlar, e-postalarına daha organize yaklaşımı tercih eden kullanıcılara hitap ederken, geleneksel ters kronolojik görünümü tercih edenler için devre dışı bırakma seçeneği sunuluyor.

Google, doğrulamalar, faturalar, makbuzlar, hesap özetleri dahil olmak üzere kişisel, otomatik olarak oluşturulan güncellemeleri bir araya toplayan Güncellemeler gelen kutusunu yeniliyor. Gmail, artık hesap oluşturma onayları veya havayoluyla yapılan mesafe bildirimleri gibi düşük öncelikli e-postaları birincil gelen kutusu yerine güncellemeler kutusuna taşıyacak. Buradaki amaç; birincil gelen kutusunda acil yanıtlanması gereken e-maillere daha fazla öncelik vermek.

Gmail’de acil bakılması gerekmeyen emailler Güncellemeler’e taşınacak olsa da kullanıcı bunu dilerse ayarlardan değişebilecek. Birincil gelen kutusunda “Güncellemeler” bannerı çıktıysa hesabınız için yeni özellik aktif edilmiş demektir.

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