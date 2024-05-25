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    Gmail, önemli e-postalara odaklanmayı kolaylaştıracak

    Google, kullanıcıların en önemli e-postalara odaklanmasına yardımcı olmayı amaçlayan yenilenmiş Güncellemeler gelen kutusunu sunmaya başladı. Düşük öncelikli e-mailler burada toplanacak.
    gmail güncellemeler gelen kutusu değişiklik Tam Boyutta Gör
    Gmail, Android ve iOS kullanıcıları için e-posta deneyimini iyileştirmeyi ve öncelikli iletilere odaklanmayı kolaylaştırmayı amaçlayan yenilenmiş Güncellemeler gelen kutusunu sunmaya başladı. Bu değişiklikle birlikte birincil kutuda düşük öncelikli e-postalar önemli ölçüde azalmış olacak.

    Düşük öncelikli e-postalar yeni Güncellemeler kutusuna taşınacak

    Gmail, uzun süredir birincil gelen kutusunun yanı sıra e-postaları otomatik olarak belli kategorilere (tanıtımlar, sosyal medya, güncellemeler, forumlar gibi) ayıran gelen kutuları sunuyor. Bunlar, e-postalarına daha organize yaklaşımı tercih eden kullanıcılara hitap ederken, geleneksel ters kronolojik görünümü tercih edenler için devre dışı bırakma seçeneği sunuluyor.

    Google, doğrulamalar, faturalar, makbuzlar, hesap özetleri dahil olmak üzere kişisel, otomatik olarak oluşturulan güncellemeleri bir araya toplayan Güncellemeler gelen kutusunu yeniliyor. Gmail, artık hesap oluşturma onayları veya havayoluyla yapılan mesafe bildirimleri gibi düşük öncelikli e-postaları birincil gelen kutusu yerine güncellemeler kutusuna taşıyacak. Buradaki amaç; birincil gelen kutusunda acil yanıtlanması gereken e-maillere daha fazla öncelik vermek.

    Gmail’de acil bakılması gerekmeyen emailler Güncellemeler’e taşınacak olsa da kullanıcı bunu dilerse ayarlardan değişebilecek. Birincil gelen kutusunda “Güncellemeler” bannerı çıktıysa hesabınız için yeni özellik aktif edilmiş demektir.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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