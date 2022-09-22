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    Google Asistan ve Takvim hatırlatıcıları Görevler’e taşınıyor

    Google Asistan ve Google Takvim üzerinde oluşturulan hatırlatıcılar artık Google Görevler platformuna taşınıyor. Hatırlatıcılar buradan düzenlenip takip edilebilecek. 
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    Geçtiğimiz haftalarda iletişim uygulamalarında bir değişikliğe giden ve Meet ile Chat şeklinde iki ana kategori oluşturan Google şimdi de düzenleyici uygulamalarında yeni bir strateji geliştiriyor.

    Google Görevler’e önemli görev

    Google tarafından yapılan açıklamaya göre Google Asistan ve Google Takvim üzerinde oluşturulan hatırlatıcılar artık Google Görevler’e taşınıyor. Normalde bu uygulamalarda hatırlatıcı oluşturduğunuzda burada saklanıyor ve kullanıcıya uyarı yapılıyordu. Ne var ki Google Görevler’de de aynı durum söz konusu. Firma kafa karışıklığını gidermek istiyor.

    Bundan sonra kullanıcı bir hatırlatıcı oluşturduğunda ilgili uygulama bildirim göndererek Google Görevler’i eğer kurmadıysa kurmasını isteyecek. Google Görevler kurulduğunda ise hatırlatıcılar buradan görülebilecek ve düzenlenebilecek. Ayrıca Google Görevler uygulamasına Gmail, Takvim, Chat, Drive üzerinden de erişilebiliyor ve görev oluşturulabiliyor.

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    M
    makine26 2 gün önce

    lexus çakması

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