Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Haberler abonelik sistemini iptal ediyor

    Google Haberler uygulaması içerisinde yer alan dergi abonelik sistemi iptal edilmiş durumda ve kullanıcıların yaptığı son ödemeler hesaplarına tekrar iade edilecek.
    2 hf.
    2b
    1
    1
    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Google Haberler abonelik sistemini iptal ediyor
    Tam Boyutta Gör

    Google’ın profilinize ve seçiminize göre yerel veya ülkesel olarak oluşturduğu haber seçkilerinden oluşan Google Haberler uygulaması isteğe bağlı olarak pek çok dergiye de abonelik imkanı sunuyordu. 

    Para iadesi olacak

    Yapılan açıklamaya göre Google Haberler içerisinde artık dergi abonelik sistemi yer almayacak. Kullanıcıların son ödediği abonelik hangi sayılaraysa ona olan erişimi devam edecek ancak son yapılan ödemelerin kullanıcılara geri iade edileceği ifade ediliyor. Para iadeleri 30 gün içerisinde hesaplara geçmiş olacak. 

    Ayrıca Bkz. "MacBook modelleri artık mekansal ses sunacak"

    Zinio ve Amazon gibi platformlar halen PDF şeklinde sanal dergileri kullanıcılara sunmaya devam ediyor ancak küçük ekranlı akıllı telefon ve tabletlerde sanal dergileri okumak oldukça meşakkatli oluyor. Haliyle gerçek dergi okumanın avantajını bozamıyor. Daha çok interaktif olarak hazırlanmış sanal dergilerin biraz daha bu dezavantajdan kendisini kurtarabildiği vurgulanıyor. 



    https://www.slashgear.com/google-news-is-ditching-its-digital-magazine-subscriptions-04605257/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    QuexSeeL 2 hf. en beğenilen
    Google stadiada da bir tökezleme görürse pat diye ortadan kaldırır mı acep? Kesinlikle sahip çıkar diyemiyorum.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    QuexSeeL 2 hf. en beğenilen
    Google stadiada da bir tökezleme görürse pat diye ortadan kaldırır mı acep? Kesinlikle sahip çıkar diyemiyorum.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Microsoft otomotiv sektörünü yapay zekanın geleceği için destekliyor 2 hf. Tamamen çerçevesiz Samsung televizyonu tanıtıldı 2 hf. ABD Hükümeti, yapay zekâ teknolojisine ihracat sınırlaması getiriyor 2 hf. 2020 yılının en güvenli havayolu şirketleri seçildi 2 hf. Kemik onarımını hızlandıracak biyomateryal geliştirildi 2 hf. 2si1 | Yeni Metrobüsler, İstanbul'u coşturacak 2 hf. ASUS’un 30’a yakın LGA 1200 soketli anakartı listelendi 2 hf. Xiaomi, olası bir ABD yasağına karşı B planını hazırlıyor 2 hf. OnePlus 8 Lite'ın canlı görüntüsü sızdı 2 hf. Samsung, iPad mini'ye yeni bir rakip çıkarıyor 2 hf. ABD ordusu TikTok'u yasaklamaya devam ediyor 2 hf. XFX RX 5600 XT THICC II sızdı 2 hf. Apple CEO'su Tim Cook, 2019 yılında 11.5 milyon dolar kazandı 2 hf. WhatsApp'e de reklamlar geliyor 2 hf. Efsane Nokia telefonlardan biri daha geri geliyor 2 hf. Kansere neden olan DNA hasarının hızla tespit edilmesini sağlayan yeni bir test yöntemi geliştirildi 2 hf. Escobar'ın kardeşinin katlanabilir telefonuna CES 2020 yasağı 2 hf. 2019 yılı 3. çeyrek verilerine göre Türkiye'de internet kullanımı 2 hf. Uzak galaksi çevresinde gizemli, devasa hidrojen gazı halkası keşfedildi 2 hf. Samsung’dan iddialı iki Odyssey oyuncu monitörü 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Google Haberler abonelik sistemini iptal ediyor Sonraki TSMC 7nm üretim bandının en büyük müşterisi AMD olacak 2 hf. WiFi 6E standardı tanıtıldı 2 hf. Fortnite 2019 yılında 1.8 milyar dolar gelir elde etti 2 hf. Pixel 4a, XL modeli olmadan piyasaya çıkabilir 2 hf. Tesla, 2019 yılında otomobil sevkiyatını yüzde 50 oranında artırdı 2 hf. 2019’da yapımcılarını zengin eden oyunlar açıklandı 2 hf. Kekreyemiş suyu hipertansif bireylere fayda sağlayabilir 2 hf. Samsung’un NAND ve DRAM tesisinde 1 dakikalık elektrik kesintisi nedeniyle 3 gün üretim aksadı 2 hf. Lenovo 45W hızlı şarjı destekleyen 10.000 mAh Powerbank modelini satışa sunacak 2 hf. Fiat Egea 2019'da Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili oldu 2 hf. Aston Martin'in yeni kamera sistemi, dikiz aynasını üçe bölüyor 2 hf. Chrome tarayıcısına, Windows'taki mavi ekran benzeri bir özellik geliyor 2 hf. LG G9'un tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı 2 hf. Huawei, yeni giriş seviyesi modeli Y6s'i duyurdu 2 hf. 2019’da e-Devlet’in en çok kullanılan özellikleri 2 hf. Oppo yandan açılır kameralı yeni bir modelin patentini aldı 2 hf. Samsung Galaxy S20 ve Galaxy Fold 2'nin lansman tarihi belli oldu 2 hf. Huawei, çalışanı olmayan ilk mağazasını açtı 2 hf. 5G destekli Dell Latitude 9510 dizüstü bilgisayar tanıtıldı 2 hf. AMD hisseleri tüm zamanların en yükseğinde Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    BMW 3 SERİSİ AUDİ A3 SEDAN MERCEDES C SERİSİ?
    DH Forum
    DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyo...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim