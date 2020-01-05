Google Haberler abonelik sistemini iptal ediyor

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Google’ın profilinize ve seçiminize göre yerel veya ülkesel olarak oluşturduğu haber seçkilerinden oluşan Google Haberler uygulaması isteğe bağlı olarak pek çok dergiye de abonelik imkanı sunuyordu.

Para iadesi olacak

Yapılan açıklamaya göre Google Haberler içerisinde artık dergi abonelik sistemi yer almayacak. Kullanıcıların son ödediği abonelik hangi sayılaraysa ona olan erişimi devam edecek ancak son yapılan ödemelerin kullanıcılara geri iade edileceği ifade ediliyor. Para iadeleri 30 gün içerisinde hesaplara geçmiş olacak.

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Zinio ve Amazon gibi platformlar halen PDF şeklinde sanal dergileri kullanıcılara sunmaya devam ediyor ancak küçük ekranlı akıllı telefon ve tabletlerde sanal dergileri okumak oldukça meşakkatli oluyor. Haliyle gerçek dergi okumanın avantajını bozamıyor. Daha çok interaktif olarak hazırlanmış sanal dergilerin biraz daha bu dezavantajdan kendisini kurtarabildiği vurgulanıyor.

https://www.slashgear.com/google-news-is-ditching-its-digital-magazine-subscriptions-04605257/

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