Google Haritalar artık teslimat yapan restoranları öne çıkarıyor

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Google Haritalar, herkesin eve tıkılı kaldığı bu dönemde işlevselliğini korumak adına yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Google’ın navigasyon uygulamasına gelen en son özellik, teslimat yapan restoranları diğerleri arasında öne çıkarıyor. Özellik hem iOS hem de Android sürümde kullanılabiliyor ve gel-al servis gibi seçenekleri de kapsıyor.

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Özellik, Haritalar’a girdiğinizde en üstte yer alan öneriler alanında görünüyor ve seçiminize göre uygun restoranları listeliyor. Özellik şimdilik ABD, Kanada ve Fransa’da aktif denilse de benim Android cihazımda da aktif durumda.

Haritalar Google LLC Seyahat ve Yerel Ücretsiz Cihaza göre değişir

Google Haritalar Google LLC Navigasyon Ücretsiz 185.9 MB

https://www.engadget.com/2020-04-05-google-maps-highlights-restaurant-delivery-options.html

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