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    Google Haritalar artık teslimat yapan restoranları öne çıkarıyor

    Google Haritalar, kimsenin evden çıkamadığı günlerde önemini bir miktar yitirmiş olsa da restoranlardan teslimat konusunda hâlâ önemli bir kaynak. Buna yönelik yeni özellik ise aktive edildi.
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Google Haritalar artık teslimat yapan restoranları öne çıkarıyor
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    Google Haritalar, herkesin eve tıkılı kaldığı bu dönemde işlevselliğini korumak adına yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Google’ın navigasyon uygulamasına gelen en son özellik, teslimat yapan restoranları diğerleri arasında öne çıkarıyor. Özellik hem iOS hem de Android sürümde kullanılabiliyor ve gel-al servis gibi seçenekleri de kapsıyor.

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    Özellik, Haritalar’a girdiğinizde en üstte yer alan öneriler alanında görünüyor ve seçiminize göre uygun restoranları listeliyor. Özellik şimdilik ABD, Kanada ve Fransa’da aktif denilse de benim Android cihazımda da aktif durumda. 

    Haritalar Haritalar Haritalar Haritalar Google LLC Seyahat ve Yerel Ücretsiz Cihaza göre değişir

    Google Haritalar Google Haritalar Google Haritalar Google Haritalar Google LLC Navigasyon Ücretsiz 185.9 MB



    https://www.engadget.com/2020-04-05-google-maps-highlights-restaurant-delivery-options.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    DavutBurak36 2 gün yeni yorumcu
    Yemek srpeti ile anlaşma yapsalar ne güzel olur
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