Google Haritalar Foursquare benzeri bir platforma dönüşüyor

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Google Haritalar, konum bilgisi yardımıyla kullanıcıların gitmek istedikleri lokasyona en kolay şekilde ulaşabilmelerini sağlayan direktifler vermesinin yanı sıra lokantalar, eğlence merkezleri, turistik bölgeler ve çok daha fazlası hakkında fikir sahibi olmaya yardımcı olacak tanıtımları, üye yorumlarını, internet kullanıcılarının eklemiş olduğu fotoğrafları bir araya getiriyor.

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Ziyaret ettiği bölgeler, işletmeler hakkında detaylı içerikler oluşturarak Google Haritalar üzerinden paylaşan ve bu şekilde diğer kullanıcılara rehberlik etmiş olan üyelere Google, "yerel rehber" adını veriyor. Platforma düzenli olarak katkıda bulunan üyeler yerel rehber rozeti kazanıyor ve uygulamada daha yüksek seviyelere ulaşıyorlar.

Birçok kişinin gözünde internet kullanıcılarının boş vakitlerini değerlendirmek için edindikleri ufak bir hobi olan yerel rehberlik aktivitesi bundan böyle insanların kendilerine takipçi kitlesi edinebilecekleri profesyonel bir uğraş halini alabilecek.

Google Haritalar kullanıcıları artık tıpkı Instagram profillerini andıran, kendileri hakkında bilgi veren profiller oluşturabilecekler. Bu profiller üzerinden yayın yapabilecek, takipçi toplayabilecek ve hatta reklam gelirleri elde edebilecekler. Ayrıca diğer içerik üreticilerini takip edebilecek ve onlarla iletişim kurabilecekler. Yenilenmiş Haritalar uygulamasının Foursquare ve Instagram'in karışımı gibi bir sosyal medya platformuna dönüştüğünü söyleyebiliriz.

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Google Haritalar profilleri üzerinden güncel konum bilgilerini yabancılarla paylaşmak birçok kullanıcı için sakıncılı bir davranış. Bu yüzden tıpkı diğer sosyal ağlarda olduğu gibi isteyen kullanıcılar profillerini gizleyebiliyor ve yalnızca belirledikleri kişilerle paylaşabiliyorlar.





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