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    Google Haritalar’ın 'sınır kapısı hatası' yoğunluğa neden oldu

    Artvin’in Borçka ilçesinde bulunan Gürcistan sınır köyü Muratlı’da açılması planlanan gümrük kapısı, Google Haritalarda alternatif geçiş olarak görününce ilçe turistlerin akınına uğradı.
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    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Google Haritalar’ın 'sınır kapısı hatası' yoğunluğa neden oldu

    Türkiye ve Gürcistan arasında bir adet sınır kapısı bulunuyor. Google Haritalar uygulaması ise Sarp Sınır Kapısı’na ek olarak Artvin’in Borçka ilçesinde de sınır kapısı gösteriyor. Uygulamadan rota oluşturup buraya gelen turistler, ilçede yoğunluğa neden oldu.

    Google Haritalar’ın 'sınır kapısı hatası' yoğunluğa neden oldu

    Muratlı Barajı güvenlik personeli, her gün çok sayıda yabancı ve yerli turistin ellerindeki haritalar ve cep telefonları ile bölgede sınır kapısı aradığını belirterek "Burada kapı arıyorlar, bizde yabancılara anlatmakla güçlük çekiyoruz, dillerinden anlamadığımız yabancılara tekrar navigasyona bağlanarak Sarp Sınır Kapısı'na yönlendiriyoruz ve böylelikle geri gönderiyoruz" dedi.

    Ayrıca Bkz. "İki Android uygulamasında daha zararlı yazılım ortaya çıktı"

    Google Haritalar’ın 'sınır kapısı hatası' yoğunluğa neden oldu
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    Muratlı Köyü halkı ise yaptıkları açıklamada "Mahallemize gelip buralarda sınır kapısını soruyorlar, biz de anlatmakta zorlanıyoruz. Biz hayalini değil gerçek kapının açılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandılar.

     



    https://www.haberturk.com/navigasyon-hatasi-ilceye-turist-akini-baslatti-2524076 Yorum Yaz
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