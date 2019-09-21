Google Haritalar’ın 'sınır kapısı hatası' yoğunluğa neden oldu

Türkiye ve Gürcistan arasında bir adet sınır kapısı bulunuyor. Google Haritalar uygulaması ise Sarp Sınır Kapısı’na ek olarak Artvin’in Borçka ilçesinde de sınır kapısı gösteriyor. Uygulamadan rota oluşturup buraya gelen turistler, ilçede yoğunluğa neden oldu.

Muratlı Barajı güvenlik personeli, her gün çok sayıda yabancı ve yerli turistin ellerindeki haritalar ve cep telefonları ile bölgede sınır kapısı aradığını belirterek "Burada kapı arıyorlar, bizde yabancılara anlatmakla güçlük çekiyoruz, dillerinden anlamadığımız yabancılara tekrar navigasyona bağlanarak Sarp Sınır Kapısı'na yönlendiriyoruz ve böylelikle geri gönderiyoruz" dedi.

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Muratlı Köyü halkı ise yaptıkları açıklamada "Mahallemize gelip buralarda sınır kapısını soruyorlar, biz de anlatmakta zorlanıyoruz. Biz hayalini değil gerçek kapının açılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandılar.

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