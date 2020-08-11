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    Google Haritalar iOS uygulaması iki önemli özelliğe kavuştu

    Google Haritalar iOS uygulaması artık CarPlay üzerinde bölünmüş ekran özelliğini desteklemeye başladı. Ayrıca uzun bir aradan sonra Apple Watch akıllı saatine geri döndü.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google Haritalar iOS uygulaması iki önemli özelliğe kavuştu
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    Google ve Apple’ın araçların ekranına yansıttıkları özel kullanıcı ara yüzü son dönemde oldukça popülerlik kazandı. Google bir yandan Android Auto özelliğini geliştirirken bir yandan da Apple CarPlay üzerinde kendi uygulamalarını iyileştiriyor.

    Google Haritalar odak noktasında

    Apple’ın iOS 13 işletim sistemi ile birlikte CarPlay üzerinde yeni bir gösterge paneli ara yüzü kullanıma sunulmuştu. Bu ara yüzde aynı ekran bölünüyor Apple Haritalar yanında örneğin müzik çalar veya takvim gibi uygulamalar da yer alıyordu.

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    Google Haritalar iOS sürümü bu hafta aldığı yeni güncelleme ile CarPlay üzerinde artık yeni panele uyum sağladı. Google Haritalar kullanırken artık bölünmüş ekranda diğer uygulamalar da izlenebilecek.

    Google Haritalar iOS uygulaması iki önemli özelliğe kavuştu
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    İkinci olarak Google Haritalar uzun bir aradan sonra Apple Watch akıllı saatine geri döndü. Kullanıcılar artık telefonlarına bakmadan önemli navigasyon verilerini akıllı saatleri üzerinden izleyebilecekler.

    Google Haritalar Google Haritalar Google Haritalar Google Haritalar Google LLC Navigasyon Ücretsiz 210.1 MB



    https://www.slashgear.com/google-maps-returns-to-apple-watch-and-gets-important-carplay-feature-10632804/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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