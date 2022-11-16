Google Health Connect uygulaması duyuruldu

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonunuzda yer alan pek çok sağlık uygulamasının kullanıcıya ait pek çok veriyi kullanması takibi oldukça zorlaştırıyor. Google ve Samsung verileri yönetmek için yeni bir uygulama hazırladı.

Google Health Connect nedir?

Google Health Connect adıyla beta sürecine başlayan uygulama aslında bir hizmet ve doğrudan uygulama menüsüne yerleşmiyor. Ayarlar-Uygulamalar yolu ile veya Hızlı Ayarlar kısmından erişebiliyorsunuz.

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Uygulamanın amacı verileri kullanan üçüncü taraf uygulamaları bir araya toplamak ve kullanıcının verileri daha net bir şekilde görmesini sağlamak. Üçüncü taraf uygulamaların kullandığı pek çok veri kategorize ediliyor ve ne sıklıkta kullanıldığı gösteriliyor. Kullanıcı uygulamaların kullanacağı verileri de belirleyebiliyor. Toplamda 40 sağlık verisi 6 kategoriye toplanabiliyor.

Google Health Connect hali hazırda Fitbit, Samsung Health, MyFitnessPal, Peloton, Oura, Flo, Lifesum uygulamaları ile uyumlu. İlerleyen dönemde daha fazla uygulamanın ve özelliğin ekleneceği belirtildi.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.healthdata&pli=1

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