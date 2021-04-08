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    Google hedefli reklamcılık için Chrome kullanıcılarını gruplara ayıran yeni bir yöntem deniyor

    Arama devi Google, kişiselleştirilmiş reklam gösterimi için üçüncü taraf çerezleri rafa kaldırıp benzer düşüncedeki kullanıcıları gruplama mantığıyla çalışan FLoC sistemine geçiyor.
    08 Nisan 2021, 17:30 (5 gün)
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    Web Siteleri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google hedefli reklamcılık için Chrome kullanıcılarını gruplara ayıran yeni bir yöntem deniyor
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    Google hedefli reklamcılık çalışmaları için üçüncü tarf çerez kullanımını rafa kadırarak kullanıcılarla ilgili yeni bir veri toplama yöntemine geçmeyi planlıyor. Söz konusu sistem sınırlı sayıda bir kullanıcı ile test edilmeye başlandı.

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    Şimdiye kadar kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik reklam gösterimi için üçüncü parti çerezlerden yardım alınıyordu. Ancak tarayıcıların varsayılan olarak üçüncü parti çerezleri engellemeye başlaması ve kullanıcıların uzantılarla bu çerezleri kolaylıkla devre dışı bırakabilmesi şirketi farklı arayışlara itti.

    Google benzer ilgi alanlarına sahip kullanıcıları gruplara ayırmaya dayalı Federated Learning of Cohorts (FLoC) adı verilen yeni bir reklam sunma yöntemi geliştiriyor. Arama devi bu metodun internet kullanıcılarının çevrimiçi gizliliğini artıracağını savunuyor.

    Google hedefli reklamcılık için Chrome kullanıcılarını gruplara ayıran yeni bir yöntem deniyor
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    FLoC sistem nasıl işleyecek?

    Yeni sistem benzer düşüncedeki kullanıcıları tarama geçmişine göre gruplama mantığıyla çalışacak. Yani üçüncü taraf tanımlama bilgilerinin yaptığı şeyi doğrudan tarayıcının kendisi üzerinden yaparak. Kullanıcılara dahil oldukları gruba göre bir "cohort numarası" atanacak.

    Reklam yayıncıları bu numaraya erişerek kullanıcılara ilgi alanlarına dayalı kişiselleştirilmiş reklam gösterimi yapabilecekler. Google bunun daha iyi bir alternatif olduğunu, ayrıca teoride kişisel olarak tanımlanabilecek bilgileri ortadan kaldıracağını düşünüyor.

    FLoC sistemi şu anda Avustralya, Brezilya, Kanada, Hindistan, Endonezya, Japonya, Meksika, Yeni Zelanda, Filipinler ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılar üzerinde test ediliyor. Yukarıda listelenen bölgelerdeki Chrome kullanıcılarının %0.5'inde etkinleştirilmiş durumda. Yakında global çapta genişleyecek.



    https://appleinsider.com/articles/21/04/07/google-starts-funneling-chrome-users-into-groups-to-ease-targeted-advertising
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    M marazgiil 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Chrome önce şu ram sorununu çözde başka işlere sonra giriş
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    P pyramidhead52 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Google'dan beklenen hareketler. Diğer ülkeleri bilmem de özellikle Avrupa Birliği bu konuda çok hassas, davalarla karşılaşması çok yüksek ihtimal.



    Firefox'un önemini herkese gösteren bir hareket olmuş.
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