Google hedefli reklamcılık için Chrome kullanıcılarını gruplara ayıran yeni bir yöntem deniyor

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Google hedefli reklamcılık çalışmaları için üçüncü tarf çerez kullanımını rafa kadırarak kullanıcılarla ilgili yeni bir veri toplama yöntemine geçmeyi planlıyor. Söz konusu sistem sınırlı sayıda bir kullanıcı ile test edilmeye başlandı.

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Şimdiye kadar kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik reklam gösterimi için üçüncü parti çerezlerden yardım alınıyordu. Ancak tarayıcıların varsayılan olarak üçüncü parti çerezleri engellemeye başlaması ve kullanıcıların uzantılarla bu çerezleri kolaylıkla devre dışı bırakabilmesi şirketi farklı arayışlara itti.

Google benzer ilgi alanlarına sahip kullanıcıları gruplara ayırmaya dayalı Federated Learning of Cohorts (FLoC) adı verilen yeni bir reklam sunma yöntemi geliştiriyor. Arama devi bu metodun internet kullanıcılarının çevrimiçi gizliliğini artıracağını savunuyor.

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FLoC sistem nasıl işleyecek?

Yeni sistem benzer düşüncedeki kullanıcıları tarama geçmişine göre gruplama mantığıyla çalışacak. Yani üçüncü taraf tanımlama bilgilerinin yaptığı şeyi doğrudan tarayıcının kendisi üzerinden yaparak. Kullanıcılara dahil oldukları gruba göre bir "cohort numarası" atanacak.

Reklam yayıncıları bu numaraya erişerek kullanıcılara ilgi alanlarına dayalı kişiselleştirilmiş reklam gösterimi yapabilecekler. Google bunun daha iyi bir alternatif olduğunu, ayrıca teoride kişisel olarak tanımlanabilecek bilgileri ortadan kaldıracağını düşünüyor.

FLoC sistemi şu anda Avustralya, Brezilya, Kanada, Hindistan, Endonezya, Japonya, Meksika, Yeni Zelanda, Filipinler ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılar üzerinde test ediliyor. Yukarıda listelenen bölgelerdeki Chrome kullanıcılarının %0.5'inde etkinleştirilmiş durumda. Yakında global çapta genişleyecek.

https://appleinsider.com/articles/21/04/07/google-starts-funneling-chrome-users-into-groups-to-ease-targeted-advertising

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