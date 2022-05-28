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    Google Hesap Makinesi uygulaması tablet dostu arayüzle güncellendi

    Arama devi Google, hesap makinesi uygulamasını büyük ekranlı cihazlar için optimize etti. Yeni sürümle birlikte uygulama tabletlerin büyük ekranından tam olarak yararlanıyor.
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    Google Hesap Makinesi tablet dostu arayüzle güncellendi
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    Google, kısa süre önce düzenlediği geliştirici konferansında tabletlere odaklancağını ve Android 13'te buna uygun geliştirmelere imza atacağını açıklamıştı. Arama devi tablet deneyimini iyileştirmek için 20'den fazla uygulamasını tablet dostu arayüzlerle güncelleyeceğini duyurdu.

    Şirket planlarını yavaş yavaş hayata geçiriyor. Google Lens'in ardından hesap makinesi uygulaması da büyük ekranlı cihazlar için optimize edildi. Daha önce tabletlerdeki hesap makinesi akıllı telefonlardakiyle aynıydı. Ancak şimdi her şey değişti. Uygulamanın 8.2 numaralı yeni sürümü tabletlerin büyük ekranından tam olarak yararlanıyor.

    Google Hesap Makinesi tablet dostu arayüzle güncellendi
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    Hızlı geçiş de eklendi

    Artık tablet yatay durumdayken ekranın sağ tarafında tuşlar, sol kısımdaki sütunda ise hesaplama geçmişi gösteriliyor. Google ayrıca, herhangi bir ekrandan hızlı bir şekilde başlatılabilmesi için hızlı ayarlar paneline hesap makinesi geçişi de ekledi.

    Google Hesap Makinesi tablet dostu arayüzle güncellendi
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    Yeni hesap makinesi uygulaması Google Play Store üzerinden kademeli olarak dağıtılıyor. Tüm cihazlara ulaşması biraz zaman alabilir. Beklemek istemiyorsanız denemek için APKMirror üzerinden manuel olarak indirip kurabilirsiniz.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 2 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 6 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 6 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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