Google Hesap Makinesi uygulaması tablet dostu arayüzle güncellendi

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Google, kısa süre önce düzenlediği geliştirici konferansında tabletlere odaklancağını ve Android 13'te buna uygun geliştirmelere imza atacağını açıklamıştı. Arama devi tablet deneyimini iyileştirmek için 20'den fazla uygulamasını tablet dostu arayüzlerle güncelleyeceğini duyurdu.

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Şirket planlarını yavaş yavaş hayata geçiriyor. Google Lens'in ardından hesap makinesi uygulaması da büyük ekranlı cihazlar için optimize edildi. Daha önce tabletlerdeki hesap makinesi akıllı telefonlardakiyle aynıydı. Ancak şimdi her şey değişti. Uygulamanın 8.2 numaralı yeni sürümü tabletlerin büyük ekranından tam olarak yararlanıyor.

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Hızlı geçiş de eklendi

Artık tablet yatay durumdayken ekranın sağ tarafında tuşlar, sol kısımdaki sütunda ise hesaplama geçmişi gösteriliyor. Google ayrıca, herhangi bir ekrandan hızlı bir şekilde başlatılabilmesi için hızlı ayarlar paneline hesap makinesi geçişi de ekledi.

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Yeni hesap makinesi uygulaması Google Play Store üzerinden kademeli olarak dağıtılıyor. Tüm cihazlara ulaşması biraz zaman alabilir. Beklemek istemiyorsanız denemek için APKMirror üzerinden manuel olarak indirip kurabilirsiniz.

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