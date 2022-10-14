İnanmayacaksınız ama bu bir oyun

Tam Boyutta Gör Fransız bir geliştirici şu anda üzerinde çalıştığı nişancı oyunuyla ilgili bir video paylaştı. Sanatçının çalışması gerçek hayattan pek ayırt edilemiyor ve ne yazık ki proje hakkında video dışında pek bir şey bilinmemekte. Ancak yine de muhteşem göründüğünü söyleyebiliriz.

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Videonun altında bir an için gerçek bir vücut kamerası görüntüsü izlediklerini düşünen çok sayıda yorum var. Karakterin hareketleri düzensiz ve karakterin silahı, kameranın göğse monte edildiğini düşündürmek için birinci şahıs nişancı oyunlarında normalde gördüğünüzden daha yukarıda tutuluyor.

Neredeyse gerçek hayattan farkı yok

Ekran, taşınabilir bir kamerayla kaydedilmiş veya yayınlanmış hissi vermek için filtreler ve efektlerle bulanıklaştırılmış ve yapay hale getirilmiş. Dolayısı ile son derece gerçekçi görünüyor.

Twitter'da @esankiy olarak bilinen sanatçı Alexandre S. tarafından geliştirilmekte olan oyunun bir adı yok gibi görünüyor. Alexandre'ın ise Twitter biyografisinde DRAMA adlı bir Fransız stüdyosunda sanatçı olarak çalıştığı görülmekte. Demo'nun Unreal Engine'de oluşturulduğu bilgisi mevcut ve ana karakterin Pripyat (Sovyet Bloğu) veya benzeri terk edilmiş bir şehirde olduğu hissi var.

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