İnanmayacaksınız ama bu bir oyun

Videonun altında bir an için gerçek bir vücut kamerası görüntüsü izlediklerini düşünen çok sayıda yorum var. Karakterin hareketleri düzensiz ve karakterin silahı, kameranın göğse monte edildiğini düşündürmek için birinci şahıs nişancı oyunlarında normalde gördüğünüzden daha yukarıda tutuluyor.
Neredeyse gerçek hayattan farkı yok
Ekran, taşınabilir bir kamerayla kaydedilmiş veya yayınlanmış hissi vermek için filtreler ve efektlerle bulanıklaştırılmış ve yapay hale getirilmiş. Dolayısı ile son derece gerçekçi görünüyor.
Twitter'da @esankiy olarak bilinen sanatçı Alexandre S. tarafından geliştirilmekte olan oyunun bir adı yok gibi görünüyor. Alexandre'ın ise Twitter biyografisinde DRAMA adlı bir Fransız stüdyosunda sanatçı olarak çalıştığı görülmekte. Demo'nun Unreal Engine'de oluşturulduğu bilgisi mevcut ve ana karakterin Pripyat (Sovyet Bloğu) veya benzeri terk edilmiş bir şehirde olduğu hissi var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
120 Kişi Okuyor (15 Üye, 105 Misafir) 52 Masaüstü 68 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
1391 kez okundu.
14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Oyun, nişancı oyunu ve