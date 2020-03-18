Google iki yıldır unuttuğu Snapseed'i yeniden hatırladı

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Şu sıralar unutmuş olabilirsiniz ancak Google’ın Snapseed isimli fotoğraf düzenlene uygulaması birkaç yıl önce çok popülerdi. İşlevsellik bakımından çoğu kullanıcının ihtiyacını fazlasıyla karşılayan Snapseed, kullanışlı özellikleriyle gönüllere taht kurdu.

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Google, iki yıldır bir kenarda unuttuğu uygulamayı birden bire hatırladı. 2018'den beri ilk güncellemesini alan Snapseed'de çok fazla değişiklik yok. Şirket uygulamadaki hataları giderdiğini ve Ayarlar menüsüne karanlık tema seçeneği eklediğini söylüyor.

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Yeni sürüm indirilebilir durumda

Karanlık tema daha önce uygulamada mevcut olmasına rağmen sistem genelindeki tema ile biraz tutarsızlık gösteriyordu. İki yılın ardından gelen bu ufak güncelleme Google'ın uygulamayı kaderine terk etmediğini ortaya koydu.

Yenilik listesinin böyle kısa tutulması da şirketin uygulamayı özellik bakımından yeterli gördüğü anlamına geliyor. Snapseed'in yeni sürümü Google Play uygulama mağazası üzerinden indirilebilir durumda.

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