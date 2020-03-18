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    Google iki yıldır unuttuğu Snapseed'i yeniden hatırladı

    Google, Snapseed isimli fotoğraf düzenleme uygulamasını 2018 yılından beri hiç güncellememişti. Arama devi, son derece geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan uygulamanın yeni sürümünü yayınladı.
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    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google iki yıldır unuttuğu Snapseed'i yeniden hatırladı
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    Şu sıralar unutmuş olabilirsiniz ancak Google’ın Snapseed isimli fotoğraf düzenlene uygulaması birkaç yıl önce çok popülerdi. İşlevsellik bakımından çoğu kullanıcının ihtiyacını fazlasıyla karşılayan Snapseed, kullanışlı özellikleriyle gönüllere taht kurdu.

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    Google, iki yıldır bir kenarda unuttuğu uygulamayı birden bire hatırladı. 2018'den beri ilk güncellemesini alan Snapseed'de çok fazla değişiklik yok. Şirket uygulamadaki hataları giderdiğini ve Ayarlar menüsüne karanlık tema seçeneği eklediğini söylüyor.

    Google iki yıldır unuttuğu Snapseed'i yeniden hatırladı
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    Yeni sürüm indirilebilir durumda

    Karanlık tema daha önce uygulamada mevcut olmasına rağmen sistem genelindeki tema ile biraz tutarsızlık gösteriyordu. İki yılın ardından gelen bu ufak güncelleme Google'ın uygulamayı kaderine terk etmediğini ortaya koydu. 

    Yenilik listesinin böyle kısa tutulması da şirketin uygulamayı özellik bakımından yeterli gördüğü anlamına geliyor. Snapseed'in yeni sürümü Google Play uygulama mağazası üzerinden indirilebilir durumda.



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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    DH Misafiri 21 sa.
    biz 6 ay güncelleme yapmazsak direk banlıyor
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    olağan_şüpheli 2 gün
    En iyisi.

    Bilgisayar için de var mı ?
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    fuckulteli 2 gün
    Yorumlardan sonra ben ilk kez indirdim.
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    St Batuhan (Batuhan Süersan) 2 gün
    Hiç dikkat etmemiştim güncellenme durumuna. Meğersem yeterliymiş :D
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    slmklcgl 2 gün
    Kesinlikle en iyi fotoğraf düzenleme programıdır
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    Name and Shame 2 gün yeni yorumcu
    Sahi ya ben de neden hiç güncelleme gelmiyor diyorum.
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    Mr. Jingles 2 gün
    Kullandığım tek fotoğraf düzenleme uygulaması. Üzerine tanımam.
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    arel.gr (ar el) 2 gün
    takip !



    not:

    quarantine, fifth day.
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 2 gün
    güncellemesinler. zaten bu haliyle güzel. güncellicez diye içine edebilirler.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    6988 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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