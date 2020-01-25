Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG, Android 10 güncellemesi alacak akıllı telefon modellerini duyurdu

    Güney Koreli akıllı telefon üreticilerinden LG, Android 10 güncellemesi alacak olan 9 modelini duyurdu. Cihazlar, şirketin en yeni LG UX 9.0 arayüzüne de yükseltilecek.
    4 sa.
    938
    37
    4
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    LG, Android 10 güncellemesi alacak akıllı telefon modellerini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    LG'nin eski akıllı telefonları için yazılım güncellemeleri yapma konusunda çok iyi olduğunu söylenemez. Ancak şirket bu durumu değiştirmek için elinden geleni yapıyor. LG'nin İtalya sayfasında yayınlanan bir duyuru, şirketin Android 10 güncelleme yol haritasını ortaya koydu.

    Ayrıca Bkz. "Tinder uygulamasına "panik butonu" geliyor"

    Yıl sonuna kadar 9 cihaz güncellenecek

    LG İtalya resmi web sitesinin yaptığı basın açıklamasına göre, bu yıl içerisinde 9 LG akıllı telefon modeli, Android 10 tabanlı LG UX 9.0 güncellemesi alacak. Bu modeller de tarih sıralamasına göre şu şekilde listelendi:

    Şubat 2020 - V50 ThinQ
    2020 ikinci çeyrek - G8X ThinQ
    2020 üçüncü çeyrek - G7, G8S, V40
    2020 dördüncü çeyrek - K40S, K50, K50S ve Q60

    LG, Android 10 güncellemesi alacak akıllı telefon modellerini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    "LG her zaman son tüketici ve ihtiyaçlarını önemsedi, bu nedenle en iyi performans gösteren işletim sistemleri tarafından desteklenen en iyi teknolojileri sunmayı taahhüt ediyor." şeklinde bir açıklama yapan LG İtalya Satış Direktörü David Draghi, Android 10 işletim sisteminin, şirketin akıllı telefonlarının büyük bir kısmına geleceğini belirtti.



    https://www.gsmarena.com/9_more_lg_phones_are_getting_android_10_coming_this_year-news-41204.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 13 dk. Google'dan arama sonuçlarının tasarımı için geri adım 43 dk. Acer dayanıklılığıyla iddialı Chromebook 712’yi duyurdu 45 dk. 199TL'ye bas mucizesi almak "Anker Soundcore Life Q10 incelemesi" 1 sa. En son Windows 10 güncellemesi mavi ekran hatasına neden oluyor 1 sa. Samsung Galaxy S20'nin iki yeni renk seçeneği ortaya çıktı 2 sa. Galaxy S20 ön siparişi verenlere Galaxy Buds+ hediye edilecek 2 sa. Coronavirüslerin rezarvuarı yılanlar olabilir 3 sa. ABD, Huawei yasaklarını genişletme planları üzerinde çalışıyor 3 sa. Vine benzeri video uygulaması Byte, piyasaya sürüldü 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN LG, Android 10 güncellemesi alacak akıllı telefon modellerini duyurdu Sonraki YouTube, 2020'de Call of Duty ve Overwatch liglerini yayınlayacak 5 sa. Samsung Galaxy Fold 2, yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülebilir 6 sa. Boeing’in CEO’su THY’nin düşen uçağı hakkında ifade verecek 6 sa. Gözü nemlendiren lens geliştirildi 7 sa. FujiFilm X-T200 aynasız kamera video dengelemede iddialı 7 sa. NZXT C serisi güç kaynaklarını satışa sundu 8 sa. Haftaya BİM marketlerde yine AirPods 2 kulaklık var 8 sa. Tetris mobil dünyaya geri dönüyor 9 sa. Galaxy S20 basın görselleri karşınızda 10 sa. AFAD telefon görüşmelerinin web tabanlı uygulamalarda yapılması için uyardı 12 sa. Android’in AirDrop alternatifi çalışır halde görüntülendi 21 sa. Corsair AMD tabanlı Vengeance 6100 hazır sistemlerinin satışına başladı 22 sa. RTX 2060/2070 GPU’su içeren EVGA’nın bazı RTX 2060 KO modelleri daha performanslı 22 sa. Sundar Pichai, Google I/O 2020'nin hangi tarihlerde yapılacağını açıkladı 23 sa. Tinder uygulamasına "panik butonu" geliyor 23 sa. GE Healthcare hasta izleme cihazlarında güvenlik açıkları tespit edildi 1 gün Microsoft, çift ekranlı Surface Duo için geliştirici kiti yayınladı 1 gün Çin, Ay'ın uzak yüzünden yeni fotoğraflar paylaştı 1 gün Yenilenen Monster'da Bu Hafta! - Control 1 gün Logitech Z607 5.1 Bluetooth ses sistemi | İnceleme Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Deniz neden aşağıya dökülmüyo
    DH Forum
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim