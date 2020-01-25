LG, Android 10 güncellemesi alacak akıllı telefon modellerini duyurdu

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LG'nin eski akıllı telefonları için yazılım güncellemeleri yapma konusunda çok iyi olduğunu söylenemez. Ancak şirket bu durumu değiştirmek için elinden geleni yapıyor. LG'nin İtalya sayfasında yayınlanan bir duyuru, şirketin Android 10 güncelleme yol haritasını ortaya koydu.

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Yıl sonuna kadar 9 cihaz güncellenecek

LG İtalya resmi web sitesinin yaptığı basın açıklamasına göre, bu yıl içerisinde 9 LG akıllı telefon modeli, Android 10 tabanlı LG UX 9.0 güncellemesi alacak. Bu modeller de tarih sıralamasına göre şu şekilde listelendi:

Şubat 2020 - V50 ThinQ

2020 ikinci çeyrek - G8X ThinQ

2020 üçüncü çeyrek - G7, G8S, V40

2020 dördüncü çeyrek - K40S, K50, K50S ve Q60

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"LG her zaman son tüketici ve ihtiyaçlarını önemsedi, bu nedenle en iyi performans gösteren işletim sistemleri tarafından desteklenen en iyi teknolojileri sunmayı taahhüt ediyor." şeklinde bir açıklama yapan LG İtalya Satış Direktörü David Draghi, Android 10 işletim sisteminin, şirketin akıllı telefonlarının büyük bir kısmına geleceğini belirtti.

https://www.gsmarena.com/9_more_lg_phones_are_getting_android_10_coming_this_year-news-41204.php

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