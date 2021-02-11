Google'ın masaüstü arama sayfasına karanlık mod geliyor

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Arama devi Google, sunduğu hizmetlere "karanlık mod" seçeneği eklemeye devam ediyor. Şirket son olarak masaüstü arama sayfasında karanlık modu test etmeye başladı. Bazı Windows ve macOS kullanıcıları "Karanlık tema artık mevcut" şeklinde bir mesaj görüyor.

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Google'ın yeni özelliği sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde test ettiğini belirtelim. Twitter ve diğer sosyal medya platformlarındaki paylaşımlara bakılırsa karanlık mod seçeneği, Google aramayı gizli modda açan kullanıcılarda ortaya çıkıyor.

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Üç seçenek sunulacak

Karanlık mod aktif hale getirilince Google Arama arayüzü koyu gri arka fon dışında çok fazla değişmiyor. Kullanıcılar kendi tercihlerine göre açık, koyu ve varsayılan sistem teması olmak üzere üç seçenekten birini ayarlayabilecekler.

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Karanlık mod geceleri daha rahat bir okuma deneyimi sağlayacak. Özellikle karanlık ortamlarda çalışanlar için faydalı olacağını söyleyebiliriz. Google henüz test sürecinde olan bu özelliği ne zaman genel kullanıma sunacağını hala açıklamadı.

https://www.theverge.com/2021/2/10/22276553/google-search-dark-mode-desktop

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