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    Google'ın masaüstü arama sayfasına karanlık mod geliyor

    Google, masaüstü arama sayfasında karanlık mod özelliğini test etmeye başladı. Sınırlı bir kitle tarafından denenebilen yeni özellik, ilerleyen dönemlerde genel kullanıma sunulacak.
    11 Şubat 2021, 17:30 (6 gün)
    1,6b
    1
    17
    Web Siteleri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    1

    Google'ın masaüstü arama sayfasına karanlık mod geliyor
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    Arama devi Google, sunduğu hizmetlere "karanlık mod" seçeneği eklemeye devam ediyor. Şirket son olarak masaüstü arama sayfasında karanlık modu test etmeye başladı. Bazı Windows ve macOS kullanıcıları "Karanlık tema artık mevcut" şeklinde bir mesaj görüyor.

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    Google'ın yeni özelliği sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde test ettiğini belirtelim. Twitter ve diğer sosyal medya platformlarındaki paylaşımlara bakılırsa karanlık mod seçeneği, Google aramayı gizli modda açan kullanıcılarda ortaya çıkıyor.

    Google'ın masaüstü arama sayfasına karanlık mod geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Üç seçenek sunulacak

    Karanlık mod aktif hale getirilince Google Arama arayüzü koyu gri arka fon dışında çok fazla değişmiyor. Kullanıcılar kendi tercihlerine göre açık, koyu ve varsayılan sistem teması olmak üzere üç seçenekten birini ayarlayabilecekler.

    Google'ın masaüstü arama sayfasına karanlık mod geliyor
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    Karanlık mod geceleri daha rahat bir okuma deneyimi sağlayacak. Özellikle karanlık ortamlarda çalışanlar için faydalı olacağını söyleyebiliriz. Google henüz test sürecinde olan bu özelliği ne zaman genel kullanıma sunacağını hala açıklamadı.



    https://www.theverge.com/2021/2/10/22276553/google-search-dark-mode-desktop Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BiqBrav3 (Bayram Öngan) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen fatihbulut95
    Dark mode şu internet aleminin gördüğü belkide en iyi şeylerden, yıllarca beyaz ekranlara baka baka gözlerimizi bozduk insanlık olarak.
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    zwanzig 6 gün ( Mesaj Silindi ) fatihbulut95
    Neden öyle diyorsunuz hocam?

    Akşam tarayıcıyı açtığımda koyu tema gelene kadar 1 saniye ekran bembeyaz oluyor. O sırada kör oluyorum zaten. Gözüme flaş patlamış gibi oluyor.
    Neden öyle diyorsunuz hocam? Akşam tarayıcıyı açtığımda koyu tema gelene kadar 1 saniye ekran bembeyaz oluyor. O sırada kör oluyorum zaten. Gözüme flaş p...
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Vrataski (Alper Karakaş) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Geriye sen kaldın dh forum...
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    Gargagar 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Güzel bir detay ama 2021 teknolojisi için oldukça komik.
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    denile 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Dark Reader ile zaten koyu modda kullanıyordum ama yine de iyi oldu :)
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    yaw insanlara renk seçme özgürlüğü versinler !

    direk siyah biraz saçma çünkü o da farklı bir göz yoruyor

    en ideali grinin 50 tonu ! seç beğen kullan !
    Yanıtla +1
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    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Dark mode sanildigi kadar iyi bir sey degil, malesef.
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    zwanzig 6 gün ( Mesaj Silindi ) fatihbulut95
    Neden öyle diyorsunuz hocam?

    Akşam tarayıcıyı açtığımda koyu tema gelene kadar 1 saniye ekran bembeyaz oluyor. O sırada kör oluyorum zaten. Gözüme flaş patlamış gibi oluyor.
    Yanıtla +4
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    BiqBrav3 (Bayram Öngan) 6 gün ( Mesaj Silindi ) fatihbulut95
    Dark mode şu internet aleminin gördüğü belkide en iyi şeylerden, yıllarca beyaz ekranlara baka baka gözlerimizi bozduk insanlık olarak.
    Yanıtla +10
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) fatihbulut95
    Sebebi nedir hocam
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    esmerbuyucu (E. B.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bing'te yıllardır olan bir şey.
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    the most important thing 6 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Artık günlük kullanım için duckduckgo, duvar kağıtları için yandex browser kullanıyorum.
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Darısı forumun başına
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    dynd 6 gün ( Mesaj Silindi ) theJuDGe_41
    Haber editöründen bu cümleyi duymak
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    denile 6 gün ( Mesaj Silindi ) theJuDGe_41
    Dark Reader kullanın editör bey :)
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    Spider_hip (Doğan Eray) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Şükür yani ne diyeyim. Her şey karanlık, göz dinleniyor derken, cort diye beyaz parlaması çok kötü oluyor.
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    R rx7enes 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yıllardır Stylish sonrada Stylus gibi eklentilerle siteleri karanlık vb modlarda kullandım. Hala da kullanıyorum. Ama Dark Reader herşeyi daha da kolaylaştırdı.
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