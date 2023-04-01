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    Anlık Bildirim

    Google site bilgisi özelliği Türkiye'de: Artık web sitelerinin de mavi tiki var!

    Google'ın mavi tik benzeri "site bilgisi" özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu. Kullanıcılar, arama sonuçlarına eklenen bilgi kutuları sayesinde web siteleriyle ilgili daha fazla bilgi edinebiliyor.
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    Google Perspectives Tam Boyutta Gör
    Arama devi Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığı "Perspectives" ismindeki site bilgisi özelliği, küresel ölçekte kullanıma sunulmasının ardından Türkiye'de de arama sonuçlarındaki yerini aldı.

    Ülkemizde beta olarak kullanıma sunulmaya başlanan site bilgisi özelliği, kullanıcıların arama sonuçlarında listelenen web siteleri hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlıyor.

    Google aramadaki bilgileri doğrulamanın yeni yolu: "Bu sonuç hakkında"

    google bu sonuç hakkında özelliği Tam Boyutta Gör
    Mobil ve masaüstü arama sonuçlarına eklenen "site bilgisi" özelliğini kullanmak için ekrandaki üç noktaya tıklamak yeterli. Kullanıcılar bu ekrandan;
    • Web sitesinin ilk kez Google dizinine eklendiği zamanı
    • Web sitesiyle ilgili Wikipedia bilgilerini
    • Web sitesinin HTTPS protokolüne sahip olup olmadığını

    görüntüleyebiliyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    S
    SERKANAqA 20 saat önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 2 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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