Google site bilgisi özelliği Türkiye'de: Artık web sitelerinin de mavi tiki var!

Ülkemizde beta olarak kullanıma sunulmaya başlanan site bilgisi özelliği, kullanıcıların arama sonuçlarında listelenen web siteleri hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlıyor.
Google aramadaki bilgileri doğrulamanın yeni yolu: "Bu sonuç hakkında"
- Web sitesinin ilk kez Google dizinine eklendiği zamanı
- Web sitesiyle ilgili Wikipedia bilgilerini
- Web sitesinin HTTPS protokolüne sahip olup olmadığını
görüntüleyebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı