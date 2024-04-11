Google Fotoğraflar'ın yapay zeka destekli düzenleme araçları ücretsiz oluyor!

Tam Boyutta Gör Google Fotoğraflar uygulamasında yapay zeka destekli birçok yararlı düzenleme aracı bulunuyor. Ancak bu özellikler yalnızca Pixel cihazlarda ve Google One'a abone olan ücretli hesaplarda kullanılabiliyordu. Ancak durum değişiyor. Google, 15 Mayıs'tan itibaren bu özellikleri bütün kullanıcılar için ücretsiz olarak kullanıma sunacağını açıkladı.

Google Fotoğraflar'ın yapay zeka özellikleri ücretsiz oluyor

Google Fotoğraflar'da yer alan Magic Eraser, Photo Unblur ve Portrait Light gibi birçok yapay zeka destekli düzenleme aracı artık bütün kullanıcılar tarafından iOS ve Android'te kullanılabilecek.

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Magic Eraser ile fotoğraflardaki istenmeyen nesneler ortadan kaldırılabiliyor. Photo Unblur ise bulanık fotoğrafları daha net hale getiriyor. Bir diğer kullanışlı araç olan Magic Editor ile fotoğraftaki nesnelerı taşımak, genişletmek ve boyutunu değiştirmek mümkün olabiliyor.

Ancak Magic Editor, 10 ay süresince ücretsiz olarak sunulacak, daha sonrası için 2TB üstü Google One aboneliği almak gerekecek. Masaüstü bilgisayarda ise bu özellikler yalnızca ChromeOS 118+ sürümüne sahip bir Chromebook Plus ile kullanılabiliyor.

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