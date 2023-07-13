Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI hayata geçti! ChatGPT'ye rakip geliyor

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI hayata geçti
Yeni yapay zeka şirketi xAI'yi Twitter hesabından paylaştığı tweetle duyuran Musk, "Gerçekliği anlamak için @xAI oluşumunu duyuruyoruz" paylaşımı yaptı. xAI'ın web sitesine girdiğimizde ise "xAI'ın amacı, evrenin gerçek doğasını anlamak" açıklaması ile karşılaşıyoruz. xAI’ın hedefleri kesin olarak bilinmiyor. Ancak proje içerisinde Google DeepMind, OpenAI, Google Research ve Microsoft Research eski çalışanlarının bulunduğunu belirtelim.
Ayrıca Musk, ChatGPT modeli üzerinde bir Büyük Dil Modeli (LLM) eğitmek için daha önce Nvidia'dan binlerce ekran kartı satın almıştı. Bu noktada xAI'ın X Corp'tan ayrı bir şirket olduğu ancak X Corp'a ait Twitter, Tesla ve diğer şirketlerle yakın bir şekilde çalışacağı söyleniyor.
xAI’ın kurucu ortağı Greg Yang’a göre ise xAI, derin öğrenmenin matematiğini araştıracak ve yapay zekâyı bir sonraki seviyeye taşımak amacıyla büyük sinir ağları için her şeyin teorisini geliştirecek. xAI hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak şirketle ilgili daha fazla bilginin 14 Temmuz’da düzenlenecek bir Twitter Space oturumda paylaşılacağı aktarıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)