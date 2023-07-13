Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI hayata geçti! ChatGPT'ye rakip geliyor

    Elon Musk, paylaştığı yeni tweetle kendi yapay zeka şirketi xAI'ı resmen duyurdu. ChatGPT yani OpenAI rakip olacağı söylenen şirket, evrenin gerçek doğasını anlamak için çalışmalar yürütecek.
    Oy Ver
    Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI hayata geçti! İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    ChatGPT'nin ardından yapay zeka teknolojilerine olan talep son dönemde hızla artışa geçti. Bu bağlamda Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın, ChatGPT'ye rakip olacak yapay zeka odaklı bir şirket kurduğundan sizlere bahsetmiştik. Öyle ki Nisan ayında Twitter, Xcorp adındaki bu şirkete bağlandı. Şimdi ise Elon Musk, kendi yapay zeka şirketi xAI'ı resmen tanıttı. 

    Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI hayata geçti

    Yeni yapay zeka şirketi xAI'yi Twitter hesabından paylaştığı tweetle duyuran Musk, "Gerçekliği anlamak için @xAI oluşumunu duyuruyoruz" paylaşımı yaptı. xAI'ın web sitesine girdiğimizde ise "xAI'ın amacı, evrenin gerçek doğasını anlamak" açıklaması ile karşılaşıyoruz. xAI’ın hedefleri kesin olarak bilinmiyor. Ancak proje içerisinde Google DeepMind, OpenAI, Google Research ve Microsoft Research eski çalışanlarının bulunduğunu belirtelim. 

    Ayrıca Musk, ChatGPT modeli üzerinde bir Büyük Dil Modeli (LLM) eğitmek için daha önce Nvidia'dan binlerce ekran kartı satın almıştı. Bu noktada xAI'ın X Corp'tan ayrı bir şirket olduğu ancak X Corp'a ait Twitter, Tesla ve diğer şirketlerle yakın bir şekilde çalışacağı söyleniyor. 

    xAI’ın kurucu ortağı Greg Yang’a göre ise xAI, derin öğrenmenin matematiğini araştıracak ve yapay zekâyı bir sonraki seviyeye taşımak amacıyla büyük sinir ağları için her şeyin teorisini geliştirecek. xAI hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak şirketle ilgili daha fazla bilginin 14 Temmuz’da düzenlenecek bir Twitter Space oturumda paylaşılacağı aktarıldı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 6 gün önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    300 tl pompalı tüfekler 2022 mouse scroll sorunu motor swaplamak vergisiz dolar nereden alınır debriyaj teli kopması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    realme 9 Pro
    realme 9 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-ONE
    AFK-ONE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız