Google’ın yapay zekası asırlık matematik denklemini çözdü: Bu bir devrim olabilir

- Google, FunSearch ile “halüsinasyon” sorununu çözmüş olabilir
- Daha önce bilinmeyen bir çözüm üretti
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Google, FunSearch ile “halüsinasyon” sorununu çözmüş olabilir
Büyük dil modelleri, yeni gerçekler sağlamak yerine bir şeyler uydurmakla ünlü. Google DeepMind'ın FunSearch adlı yeni aracı bunu değiştirebilir. Bu araç, modellerin gerçekten de keşif yapabildiklerini gösteriyor. FunSearch, Google'ın PaLM 2'sinin bilgisayar kodu üzerinde ince ayarlanmış bir versiyonu olan Codey adlı büyük bir dil modelini, yanlış veya anlamsız cevapları reddeden ve iyi olanları geri ekleyen diğer sistemlerle birleştiriyor. Ve bu sayede büyük dil modellerinin sıklıkla yaşadığı halüsinasyon, yani uydurma bilgi üretme sorunu giderilmiş gibi görünüyor.
Araştırmacılar, çözmek istedikleri problemin taslağını popüler bir programlama dili olan Python'da çizerek işe başladılar. Ancak programda sorunun nasıl çözüleceğini belirten satırları boş bıraktılar. İşte FunSearch burada devreye giriyor. Codey'den boşlukları doldurmasını, yani sorunu çözecek kodu önermesi isteniyor.
Codey, boşlukları doldururken ikinci bir algoritma Codey'nin bulduklarını kontrol ederek puanlıyor. En iyi öneriler -henüz doğru olmasa bile- kaydedilip Codey'e geri veriliyor ve Codey programı tekrar tamamlamaya çalışıyor.
Daha önce bilinmeyen bir çözüm üretti
Birkaç milyon öneri ve genel sürecin birkaç düzine tekrarından sonra - ki bu birkaç gün sürdü - FunSearch, belirli bir küme türünün en büyük boyutunu bulmayı içeren “cap set problemine” doğru ve daha önce bilinmeyen bir çözüm üreten bir kod bulmayı başardı. Mevcut sezgisel yöntem kullanılarak cap set probleminin açıklayıcı örneğini üstte görüyorsunuz. En uygun sezgisel (solda) ve FunSearch tarafından keşfedilen yeni çözümü (sağda) arasındaki fark açık bir şekilde anlaşılabiliyor.
Bu elbette süper niş bir olay ama oldukça önemli. Matematikçiler bırakın çözümün ne olduğunu, nasıl çözüleceği konusunda bile hemfikir değiller.
Çok yönlülüğünü test etmek için araştırmacılar FunSearch'ü matematikteki başka bir zor probleme yaklaşmak için kullandılar: öğeleri mümkün olduğunca az kutuya paketlemey içeren "bin-packing" problemi. Bu, veri merkezi yönetiminden e-ticarete kadar bilgisayar bilimlerindeki bir dizi uygulama için önemli. FunSearch bu problemi çözmek için insanların geliştirdiği çözümlerden daha hızlı bir yol buldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.