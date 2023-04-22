Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google'ın yapay zekası Bard ile kod yazmak artık daha kolay

    Google'ın geçtiğimiz ay tanıttığı yeni yapay zekası Bard Al, artık Java, C++ ve Python dahil 20 programlama dilinde kod yazabilecek. İşte ChatGPT'nin yeni rakibinin yapabilecekleri:
    1
    Google'ın yapay zekası Bard ile kod yazmak artık daha kolay Tam Boyutta Gör
    Günümüzde birçok alanda yapay zeka kullanmaktayız. Özellikle de ChatGPT hayatımıza girdiğinden beri. Duruma ayak uydurmaya çalışan Google ise geçtiğimiz ay Bard Al isimli yapay zekasını tanıtmıştı. Şirket yakın bir zamanda ise bu yapay zekanın yapabilecekleri hakkında detaylı bir blog gönderisi yayınladı.

    Bard Al ile bir kodu daha hızlı yapabilirsiniz

    Google'ın yapay zekası Bard ile kod yazmak artık daha kolay Tam Boyutta Gör
    Google geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamada, Bard'ın Java, C++ ve Python dahil 20 programlama dilinde kod yazabileceğini, hata ayıklamaya ve kullanıcılara kodu açıklamaya yardımcı olabileceğini açıklayan bir blog gönderisi yayınladı. Henüz erken erişim sürecinde olan Bard ile bunların yanı sıra basit istemlerle kodlarınızı daha hızlı veya daha verimli hale getirmeniz de mümkün.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Z
    zDest_ 5 saat önce

    2 gb ram kaldırır mı

    Profil resmi
    haykoatmaca 14 saat önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 1 gün önce

    son derece güzel

    Profil resmi
    emrahmt 2 gün önce

    [resim] mükemmel

    M
    Mehmet Akif 007 2 gün önce

    www.chatgpt4.com.tr

    M
    Mehmet Akif 007 2 gün önce

    www.chat.chatgpt4.com.tr Turkey OpenAI

    Profil resmi
    KiLLeR© 3 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cmd açılıp kapanıyor tabanca susturucu yasak mı en iyi uydu internet half life opposing force türkçe yama paparadan nesineye para atma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Pro Max
    Apple iPhone 14 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    DH-LION
    DH-LION
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız