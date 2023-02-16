Google’ın yapay zekası Bard, şirketin insan çalışanlarına emanet

Tam Boyutta Gör Google, Twitter’da yayınladığı bir videoda henüz piyasaya sürülmemiş olan yapay zeka sohbet botu Bard’ın yeteneklerini sergilemişti. Dikkatli kullanıcılar ise Bard’ın James Webb Uzay Teleskobu hakkında kendinden emin bir şekilde yanlış bilgiler verdiğini fark etti. Görünüşe göre Google, Bard’ın eğitimi için şirket çalışanlarına güveniyor.

Bard, Google çalışanlarına emanet

Google'ın aramadan sorumlu Başkan Yardımcısı Prabhakar Raghavan'ın personele bir e-posta göndererek, iyi bildikleri konularda Bard yanıtlarını yeniden yazmalarını istediği bildirildi. Raghavan, Bard’ın en iyi öğrenme yolunun örnek alma olduğunu ve bu nedenle onu gerçek yanıtlarla eğitmenin doğruluğunu artıracağını söylüyor.

Tam Boyutta Gör Hem Bing hem de Google’ın yapay zekaları hatta ChatGPT bile verdikleri cevaplarda tarafsız bir dili her zaman kullanamıyor. Oysa arama motorundan bir bilgi istediğimizde verilen yanıtların tarafsız olmasını isteriz. Raghavan ayrıca, Google çalışanlarının eğitim sırasında ırk, milliyet, cinsiyet, yaş, din, cinsel yönelim, siyasi ideoloji, konum veya benzeri kategorilere dayalı varsayımlarda bulunmaktan kaçınmaları talimatı da verdi.

Yapay zeka destekli Bing tarayıcısı 2022’de olduğumuzu sanıyor 1 gün önce eklendi

Bard'a insan muamelesi yapılmayacak

Dolayısıyla Bard’ın eğitiminde onu bir kişi olarak tanımlamamaları, duyguları olduğunu ima etmemeleri veya insan benzeri deneyimler yaşadığını iddia etmemeleri isteniyor. Bunun yanında Bard’ın "yasal, tıbbi, finansal tavsiye" içeren veya nefret içerikli yanıtlar vermemesi üzerinde de çalışılacak.

Öte yandan Google CEO'su Sundar Pichai, bir süre önce çalışanlardan Bard ile haftada birkaç saat sohbet ederek onu test etmelerini istemişti. Bir kısım şirket çalışanı ise Bard’ı "aceleye getirilmiş" ve "başarısız" olarak nitelendirmişti. Gelinen noktada ise ana rakip Microsoft’un yeni nesil yapay zeka destekli Bing’i şimdilik Google’ın önünde görülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Google’ın yapay zekası şirketin insan çalışanlarına emanet