Google’ın yapay zekası Bard, şirketin insan çalışanlarına emanet

Bard, Google çalışanlarına emanet
Google'ın aramadan sorumlu Başkan Yardımcısı Prabhakar Raghavan'ın personele bir e-posta göndererek, iyi bildikleri konularda Bard yanıtlarını yeniden yazmalarını istediği bildirildi. Raghavan, Bard’ın en iyi öğrenme yolunun örnek alma olduğunu ve bu nedenle onu gerçek yanıtlarla eğitmenin doğruluğunu artıracağını söylüyor.
Bard'a insan muamelesi yapılmayacak
Dolayısıyla Bard’ın eğitiminde onu bir kişi olarak tanımlamamaları, duyguları olduğunu ima etmemeleri veya insan benzeri deneyimler yaşadığını iddia etmemeleri isteniyor. Bunun yanında Bard’ın "yasal, tıbbi, finansal tavsiye" içeren veya nefret içerikli yanıtlar vermemesi üzerinde de çalışılacak.
Öte yandan Google CEO'su Sundar Pichai, bir süre önce çalışanlardan Bard ile haftada birkaç saat sohbet ederek onu test etmelerini istemişti. Bir kısım şirket çalışanı ise Bard’ı "aceleye getirilmiş" ve "başarısız" olarak nitelendirmişti. Gelinen noktada ise ana rakip Microsoft’un yeni nesil yapay zeka destekli Bing’i şimdilik Google’ın önünde görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah