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    Google’ın yapay zekası Bard, şirketin insan çalışanlarına emanet

    Google’ın yapay zeka sohbet robotu Bard, gelişimini sürdürüyor. Henüz bir sürü hata yapıyor olsa da Google, Bard’tan umutlu ve bu yapay zekanın gelişimi şirketin çalışanlarının ellerinde.
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    Google, Twitter’da yayınladığı bir videoda henüz piyasaya sürülmemiş olan yapay zeka sohbet botu Bard’ın yeteneklerini sergilemişti. Dikkatli kullanıcılar ise Bard’ın James Webb Uzay Teleskobu hakkında kendinden emin bir şekilde yanlış bilgiler verdiğini fark etti. Görünüşe göre Google, Bard’ın eğitimi için şirket çalışanlarına güveniyor.

    Bard, Google çalışanlarına emanet

    Google'ın aramadan sorumlu Başkan Yardımcısı Prabhakar Raghavan'ın personele bir e-posta göndererek, iyi bildikleri konularda Bard yanıtlarını yeniden yazmalarını istediği bildirildi. Raghavan, Bard’ın en iyi öğrenme yolunun örnek alma olduğunu ve bu nedenle onu gerçek yanıtlarla eğitmenin doğruluğunu artıracağını söylüyor.

    Google’ın yapay zekası şirketin insan çalışanlarına emanet Tam Boyutta Gör
    Hem Bing hem de Google’ın yapay zekaları hatta ChatGPT bile verdikleri cevaplarda tarafsız bir dili her zaman kullanamıyor. Oysa arama motorundan bir bilgi istediğimizde verilen yanıtların tarafsız olmasını isteriz. Raghavan ayrıca, Google çalışanlarının eğitim sırasında ırk, milliyet, cinsiyet, yaş, din, cinsel yönelim, siyasi ideoloji, konum veya benzeri kategorilere dayalı varsayımlarda bulunmaktan kaçınmaları talimatı da verdi.

    Bard'a insan muamelesi yapılmayacak

    Dolayısıyla Bard’ın eğitiminde onu bir kişi olarak tanımlamamaları, duyguları olduğunu ima etmemeleri veya insan benzeri deneyimler yaşadığını iddia etmemeleri isteniyor. Bunun yanında Bard’ın "yasal, tıbbi, finansal tavsiye" içeren veya nefret içerikli yanıtlar vermemesi üzerinde de çalışılacak.

    Öte yandan Google CEO'su Sundar Pichai, bir süre önce çalışanlardan Bard ile haftada birkaç saat sohbet ederek onu test etmelerini istemişti. Bir kısım şirket çalışanı ise Bard’ı "aceleye getirilmiş" ve "başarısız" olarak nitelendirmişti. Gelinen noktada ise ana rakip Microsoft’un yeni nesil yapay zeka destekli Bing’i şimdilik Google’ın önünde görülüyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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