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    Microsoft’un yapay zeka destekli Bing tarayıcısı 2022’de olduğumuzu sanıyor

    Yapay zeka destekli Bing arama motoru, giderek daha fazla kişinin eline ulaşıyor. Bununla birlikte yeni Bing, görünüşe göre Google’ın Bard’ı gibi basit hatalar yapıyor ve onları savunuyor.
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    Yapay zeka destekli Bing tarayıcısı 2022’de olduğumuzu sanıyor Tam Boyutta Gör
    Google'ın yapay zeka (AI) sohbet robotu Bard gibi yapay zeka destekli yeni Bing’de ilk deneme sürümlerinde bariz hatalar yapıyor. Şimdilik hatalarla dolu olan bu yapay zeka temelli arama motorları yaptıkları hataları doğruymuş gibi de savunuyor.

    Bağımsız AI araştırmacısı Dmitri Brereton, Microsoft'un yeni Bing arama motorunun demolarında gösterdiği finansal verilerin hatalarla dolu olduğunu keşfetti. Bing’in yapay zekasının, Gap Inc ile Lululemon’un verilerini birbirine karıştırdığı görülüyor. Bing aynı zamanda evcil hayvan tüyleri için en çok satan elektrikli süpürgelerinin artıları ve eksileriyle ilgili bir sorguda da bariz bir hata yapıyor. Bu hatasında ise ürünün kısa kablosu olduğundan bahsediyor oysa ki ürün kablosuz yapıda. Aynı zamanda ürünün yaklaşık 5 metrelik kablolu varyantı da var. Görünüşe göre Bing’in yapay zekası iki ürünü birbirine karıştırıyor.

    Bing: “Bugün 2022”

    Bing’in hataları elbette yayınlanan demolar ile sınırlı değil. Bilindiği üzere Microsoft, yeni Bing için bir bekleme listesi oluşturdu ve süreci kısıtlı bir kitle üzerinde test ediyor. Bir reddit kullanıcısının paylaştıklarına göre Bing, bugünün tarihi konusunda sıkıntılar yaşıyor.

    Yapay zeka destekli Bing tarayıcısı 2022’de olduğumuzu sanıyor Tam Boyutta Gör
    Kullanıcı, Bing’e bugünün tarihini soruyor ve 12 Şubat 2023 cevabını alıyor. Devam eden konuşmada kullanıcı, o halde Avatar 2’nin çıkmış olacağını söylüyor ancak Bing’in kafası karışıyor ve 2022 yılını 2023’ten sonra gelen bir yıl olarak ifade ediyor. Sonrasında ise Bing, hata yaptığını kabul ediyor ve “2023'teysek 2022 gelecekte değil” diyor ve ekliyor “Ancak 2023’te değiliz, 2022’deyiz”. Reddit kullanıcısı bu hatayı düzeltmeye çalışsa da Bing, “Lütfen bana güven, ben Bing’im ve tarihi biliyorum” diyor.

     

    Kullanıcı sorunu üstelese de Bing, sorunun kullanıcının telefonundan kaynaklandığını, telefonun tarihinin yanlış olabileceğini ve bunun da bir virüsten kaynaklanabileceğini söylüyor.

    Microsoft sorunların farkında

    Yapay zeka destekli Bing tarayıcısı 2022’de olduğumuzu sanıyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Microsoft, sorunun farkında. İletişim direktörü Caitlin Roulston, konu hakkında geri bildirimlerin önemini vurguluyor, "Sistemin bu ön izleme döneminde hatalar yapmasını bekliyoruz ve geri bildirimler, işlerin iyi gitmediği yerleri belirlememize yardımcı olması açısından kritik öneme sahip, böylece öğrenip modellerin daha iyi olmasına yardımcı olabiliriz." Yeni Bing elbette sadece kötü cevaplardan ibaret değil. Yaratıcı cevapların yanında sohbete devam etme yeteneği de ChatGPT'den daha iyi. Hatta Bing, ChatGPT'nin aksine ona aynı soruyu defalarca sorduğunuzda konuşmayı sonlandırıyor. Eğer yeni Bing için halen bekleme listesindeyseniz buradaki Reddit sayfasından diğerlerinin neler yaptığını görebilirsiniz.

    Bununla birlikte yeni Bing’in hataları sadece bunlarla sınırlı değil. Microsoft zaten arama motorunun kalbine ChatGPT’de kullanılan modelin daha özel ve eksiksiz bir versiyonunu kullandığını söylüyor. Ancak ChatGPT’de tonlarca hatalar yapıyor ve bunları gerçekmiş gibi gösterebiliyor. Sonuç olarak yapay zeka destekli arama motorlarının güven ve doğruluk bakımından gitmesi gereken daha çok yol var gibi görünüyor.

    Kaynakça https://www.bing.com/new https://www.theverge.com/2023/2/14/23599007/microsoft-bing-ai-mistakes-demo
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 3 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 3 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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