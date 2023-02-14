Microsoft’un yapay zeka destekli Bing tarayıcısı 2022’de olduğumuzu sanıyor

Tam Boyutta Gör Google'ın yapay zeka (AI) sohbet robotu Bard gibi yapay zeka destekli yeni Bing’de ilk deneme sürümlerinde bariz hatalar yapıyor. Şimdilik hatalarla dolu olan bu yapay zeka temelli arama motorları yaptıkları hataları doğruymuş gibi de savunuyor.

Bağımsız AI araştırmacısı Dmitri Brereton, Microsoft'un yeni Bing arama motorunun demolarında gösterdiği finansal verilerin hatalarla dolu olduğunu keşfetti. Bing’in yapay zekasının, Gap Inc ile Lululemon’un verilerini birbirine karıştırdığı görülüyor. Bing aynı zamanda evcil hayvan tüyleri için en çok satan elektrikli süpürgelerinin artıları ve eksileriyle ilgili bir sorguda da bariz bir hata yapıyor. Bu hatasında ise ürünün kısa kablosu olduğundan bahsediyor oysa ki ürün kablosuz yapıda. Aynı zamanda ürünün yaklaşık 5 metrelik kablolu varyantı da var. Görünüşe göre Bing’in yapay zekası iki ürünü birbirine karıştırıyor.

Bing: “Bugün 2022”

Bing’in hataları elbette yayınlanan demolar ile sınırlı değil. Bilindiği üzere Microsoft, yeni Bing için bir bekleme listesi oluşturdu ve süreci kısıtlı bir kitle üzerinde test ediyor. Bir reddit kullanıcısının paylaştıklarına göre Bing, bugünün tarihi konusunda sıkıntılar yaşıyor.

Tam Boyutta Gör Kullanıcı, Bing’e bugünün tarihini soruyor ve 12 Şubat 2023 cevabını alıyor. Devam eden konuşmada kullanıcı, o halde Avatar 2’nin çıkmış olacağını söylüyor ancak Bing’in kafası karışıyor ve 2022 yılını 2023’ten sonra gelen bir yıl olarak ifade ediyor. Sonrasında ise Bing, hata yaptığını kabul ediyor ve “2023'teysek 2022 gelecekte değil” diyor ve ekliyor “Ancak 2023’te değiliz, 2022’deyiz”. Reddit kullanıcısı bu hatayı düzeltmeye çalışsa da Bing, “Lütfen bana güven, ben Bing’im ve tarihi biliyorum” diyor.

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Kullanıcı sorunu üstelese de Bing, sorunun kullanıcının telefonundan kaynaklandığını, telefonun tarihinin yanlış olabileceğini ve bunun da bir virüsten kaynaklanabileceğini söylüyor.

Microsoft sorunların farkında

Tam Boyutta Gör Öte yandan Microsoft, sorunun farkında. İletişim direktörü Caitlin Roulston, konu hakkında geri bildirimlerin önemini vurguluyor, "Sistemin bu ön izleme döneminde hatalar yapmasını bekliyoruz ve geri bildirimler, işlerin iyi gitmediği yerleri belirlememize yardımcı olması açısından kritik öneme sahip, böylece öğrenip modellerin daha iyi olmasına yardımcı olabiliriz." Yeni Bing elbette sadece kötü cevaplardan ibaret değil. Yaratıcı cevapların yanında sohbete devam etme yeteneği de ChatGPT'den daha iyi. Hatta Bing, ChatGPT'nin aksine ona aynı soruyu defalarca sorduğunuzda konuşmayı sonlandırıyor. Eğer yeni Bing için halen bekleme listesindeyseniz buradaki Reddit sayfasından diğerlerinin neler yaptığını görebilirsiniz.

Bununla birlikte yeni Bing’in hataları sadece bunlarla sınırlı değil. Microsoft zaten arama motorunun kalbine ChatGPT’de kullanılan modelin daha özel ve eksiksiz bir versiyonunu kullandığını söylüyor. Ancak ChatGPT’de tonlarca hatalar yapıyor ve bunları gerçekmiş gibi gösterebiliyor. Sonuç olarak yapay zeka destekli arama motorlarının güven ve doğruluk bakımından gitmesi gereken daha çok yol var gibi görünüyor.

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