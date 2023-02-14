Microsoft’un yapay zeka destekli Bing tarayıcısı 2022’de olduğumuzu sanıyor

Bağımsız AI araştırmacısı Dmitri Brereton, Microsoft'un yeni Bing arama motorunun demolarında gösterdiği finansal verilerin hatalarla dolu olduğunu keşfetti. Bing’in yapay zekasının, Gap Inc ile Lululemon’un verilerini birbirine karıştırdığı görülüyor. Bing aynı zamanda evcil hayvan tüyleri için en çok satan elektrikli süpürgelerinin artıları ve eksileriyle ilgili bir sorguda da bariz bir hata yapıyor. Bu hatasında ise ürünün kısa kablosu olduğundan bahsediyor oysa ki ürün kablosuz yapıda. Aynı zamanda ürünün yaklaşık 5 metrelik kablolu varyantı da var. Görünüşe göre Bing’in yapay zekası iki ürünü birbirine karıştırıyor.
Bing: “Bugün 2022”
Bing’in hataları elbette yayınlanan demolar ile sınırlı değil. Bilindiği üzere Microsoft, yeni Bing için bir bekleme listesi oluşturdu ve süreci kısıtlı bir kitle üzerinde test ediyor. Bir reddit kullanıcısının paylaştıklarına göre Bing, bugünün tarihi konusunda sıkıntılar yaşıyor.
Kullanıcı sorunu üstelese de Bing, sorunun kullanıcının telefonundan kaynaklandığını, telefonun tarihinin yanlış olabileceğini ve bunun da bir virüsten kaynaklanabileceğini söylüyor.
Microsoft sorunların farkında
Bununla birlikte yeni Bing’in hataları sadece bunlarla sınırlı değil. Microsoft zaten arama motorunun kalbine ChatGPT’de kullanılan modelin daha özel ve eksiksiz bir versiyonunu kullandığını söylüyor. Ancak ChatGPT’de tonlarca hatalar yapıyor ve bunları gerçekmiş gibi gösterebiliyor. Sonuç olarak yapay zeka destekli arama motorlarının güven ve doğruluk bakımından gitmesi gereken daha çok yol var gibi görünüyor.Kaynakça https://www.bing.com/new https://www.theverge.com/2023/2/14/23599007/microsoft-bing-ai-mistakes-demo Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah