Google'ın yeni katlanabilir telefonu ortaya çıktı: Rekabet kızışıyor

Google'ın yeni katlanabilir telefonu ortaya çıktı
Bilmeyenler için geçtiğimiz Mayıs ayında tanıtılan Google Pixel Fold, Galaxy Fold modellerine benzer dikey menteşe, 5.8 inç Full HD+ Dinamik AMOLED dış ekran, 7.6 inç Dinamik AMOLED iç ekran, 48MP+10.8MP+10.8MP kamera kurulumu ve Tensor G2 ile ses getirmeyi başardı. Ancak Google, çok yakında yepyeni bir cihazla daha karşımıza çıkabilir.
Bugün 9to5Google, Google Pixel Buds uygulamasının en son sürümünde "Comet" kod adlı bir cihaza ait referanslar keşfetti. Öyle ki bu modelin, Pixel Fold'un halefi veya muhtemelen yeni bir kapaklı katlanabilir telefon olduğuna inanılıyor. Bunun nedeni ise, Google'ın Pixel telefonlarda kullanıldığı adlandırma şeması.
Hepimizin de bildiği gibi Pixel Fold'un halefi için henüz erken. Bu da kapaklı bir Pixel modelini akla getiriyor. Ancak tüm bunları doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.