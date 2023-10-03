Google'ın yeni katlanabilir telefonu ortaya çıktı: Rekabet kızışıyor

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Google'ın ilk katlanabilir telefonu Pixel Fold, yalnızca birkaç ay önce piyasaya sürüldü. Ancak görünen o ki, şirketin bu alandaki yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Arama devinin, kod Adı ''Comet'' olan yeni bir katlanabilir cihaz üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Google'ın yeni katlanabilir telefonu ortaya çıktı

Bilmeyenler için geçtiğimiz Mayıs ayında tanıtılan Google Pixel Fold, Galaxy Fold modellerine benzer dikey menteşe, 5.8 inç Full HD+ Dinamik AMOLED dış ekran, 7.6 inç Dinamik AMOLED iç ekran, 48MP+10.8MP+10.8MP kamera kurulumu ve Tensor G2 ile ses getirmeyi başardı. Ancak Google, çok yakında yepyeni bir cihazla daha karşımıza çıkabilir.

Bugün 9to5Google, Google Pixel Buds uygulamasının en son sürümünde "Comet" kod adlı bir cihaza ait referanslar keşfetti. Öyle ki bu modelin, Pixel Fold'un halefi veya muhtemelen yeni bir kapaklı katlanabilir telefon olduğuna inanılıyor. Bunun nedeni ise, Google'ın Pixel telefonlarda kullanıldığı adlandırma şeması.

Tam Boyutta Gör Niketim, Pixel Fold ilk başta “Passport” olarak adlandırılmıştı ancak daha sonra Pixel 7 serisiyle aynı Tensor G2 çipinde çalışacak şekilde güncellendiği için “Felix” olarak yeniden adlandırıldı. Üstelik uygulamayı derinlemesine inceleyen 9to5Google, Comet'in Pixel Fold ile aynı kefeye konduğunu ve hatta uygulamada "katlama" teriminin yer verildiğini keşfetti.

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Hepimizin de bildiği gibi Pixel Fold'un halefi için henüz erken. Bu da kapaklı bir Pixel modelini akla getiriyor. Ancak tüm bunları doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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