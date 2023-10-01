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    Daha piyasaya sürülmemiş Google Pixel 8 Pro'nun kutu açılımı paylaşıldı: İşte o görseller

    4 Ekim'de piyasaya sürülecek Google Pixel 8 serisinden Pixel 8 Pro'nun kutu açılımı görüntüleri, lansmana sayılı günler kala sızdırıldı. İşte Pixel 8 Pro'nun kutu açılımından görseller:
    Google Pixel 8 Pro'nun kutu açılımından görseller ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Google, şimdilerde yeni ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 4 Ekim'de gerçekleşecek olan lansmanda Pixel 8 serisinin ve Pixel Watch 2'nin tanıtılması bekleniyor. Yakın bir zamanda ise Google Tensor G3 işlemciden güç alacak Pixel 8 Pro'nun kutu açılımından görseller sızdırıldı.

    İşte Google Pixel 8 Pro'nun kutu açılımından görseller:

    Facebook'ta Vật Vờ Studio tarafından paylaşılan yeni görüntüler,siyah ve porselen rengindeki Google Pixel 8 Pro'ları kutu içerikleri ile birlikte görmemize olanak sağlıyor. Cihazın özelliklerine değinecek olursak 120Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç boyutlarında Super Actua Display panele sahip olacak ve ekran ayrıca 2.400 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

    Google Pixel 8 Pro'nun kutu açılımından görseller ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Son olarak ön tarafta 10.5MP selfie kamerası bulunduracak cihaz, arka tarafta ise 50MP birincil, 48MP ultra geniş ve 5x optik yakınlaştıma sunan telefoto lensten oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. 
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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