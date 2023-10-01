Daha piyasaya sürülmemiş Google Pixel 8 Pro'nun kutu açılımı paylaşıldı: İşte o görseller

İşte Google Pixel 8 Pro'nun kutu açılımından görseller:
Facebook'ta Vật Vờ Studio tarafından paylaşılan yeni görüntüler,siyah ve porselen rengindeki Google Pixel 8 Pro'ları kutu içerikleri ile birlikte görmemize olanak sağlıyor. Cihazın özelliklerine değinecek olursak 120Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç boyutlarında Super Actua Display panele sahip olacak ve ekran ayrıca 2.400 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.