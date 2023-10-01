Daha piyasaya sürülmemiş Google Pixel 8 Pro'nun kutu açılımı paylaşıldı: İşte o görseller

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Google, şimdilerde yeni ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 4 Ekim'de gerçekleşecek olan lansmanda Pixel 8 serisinin ve Pixel Watch 2'nin tanıtılması bekleniyor. Yakın bir zamanda ise Google Tensor G3 işlemciden güç alacak Pixel 8 Pro'nun kutu açılımından görseller sızdırıldı.

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İşte Google Pixel 8 Pro'nun kutu açılımından görseller:

Facebook'ta Vật Vờ Studio tarafından paylaşılan yeni görüntüler,siyah ve porselen rengindeki Google Pixel 8 Pro'ları kutu içerikleri ile birlikte görmemize olanak sağlıyor. Cihazın özelliklerine değinecek olursak 120Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç boyutlarında Super Actua Display panele sahip olacak ve ekran ayrıca 2.400 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

Tam Boyutta Gör Son olarak ön tarafta 10.5MP selfie kamerası bulunduracak cihaz, arka tarafta ise 50MP birincil, 48MP ultra geniş ve 5x optik yakınlaştıma sunan telefoto lensten oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olacak.

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Google Pixel 8 Pro'nun kutu açılımından görseller ortaya çıktı