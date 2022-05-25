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    Google’ın yeni metinden görüntüye dönüştürme yapay zeka modeli inanılmaz sonuçlar veriyor

    Metinden görüntü ve görüntüden metin oluşturma, yapay zeka araştırmacılarının uzun zamandır üzerinde çalıştığı bir alan. Google’un araştırmacıları bu konuda yeni bir başarıya imza attı.
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    Google'ın yeni yapay zeka modeli Imagen çok başarılı
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    Son zamanlarda bilgisayar bilimcilerinin en büyük araştırma konularından olan yapay zeka ve makine öğrenmesi, büyük firmaların da en çok kaynak harcadığı araştırma alanlarından. Teknoloji devi Google’ın yapay zeka takımlarından biri, metinden görüntüye dönüştürme yeteneği oldukça yüksek bir yapay zeka modellemeyi başardı.

    Google Imagen, yazılan metinleri resme çeviriyor

    Google Araştırma takımlarından Brain Team metinleri resme çeviren yapay zeka modelini duyurdu. Imagen difüzyon modeli olarak adlandırılan yapay zeka, benzeri görülmemiş bir foto gerçekçilik ve derin bir dil anlayışı sunuyor. Google’ın Imagen modeli OpenAI’ın DALL-E modeline benzese de görselleri daha gerçekçi oluşturuyor.

    Google'ın yeni yapay zeka modeli Imagen çok başarılı
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    Imagen’in yeteneklerini diğer yapay zeka modellerine karşı ölçmek isteyen araştırmacılar, DrawBench adını verdikleri yeni bir test platformu oluşturdular. Bu test ile 200’den fazla metin yapay zeka modellerine sunuldu ve görsel oluşturmaları istendi. Daha sonra bu görseller, insanlar tarafından puanlandı. DrawBench sonucunda Google’ın Imagen modeli hem görsel açısından hem de metin anlama açısından öne çıktı.

    Imagen, herkese açık olmayacak

    Google’ım Imagen modeli şu anlık halka açık olmayacak. Araştırmacılar, metin verileri almak için kullanıldıkları veri tabanlarının internet dilinin kötü yanlarını içerdiğini ve bu nedenle modelin ırkçı söylemler, sosyal stereotipler ve pornografik içerik üretmeye meyilli olabileceğini belirtti. Google, ilerde Imagen platformunda halka açık bir yapı sunabileceklerini belirtti. Bu noktaya kadar Imagen’i çok limitli anlamda kendi sitesinde deneyebilirsiniz.

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    AirSupport 3 gün önce

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    TheEndBeqins 3 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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