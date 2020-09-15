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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google karbon ayak izini tamamen sıfırladı

    Teknoloji devi Google'ın karbon ayak izini tamamen ortadan kaldıran ilk büyük şirket olduğu açıklandı. CEO Sundar Pichai hedefin 2030 yılında karbonsuz enerji kaynakları kullanmak olduğunu söyledi.
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    Alternatif Enerji
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google karbon ayak izini tamamen sıfırladı
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    Alphabet holdingin bir parçası olan Google, başlangıcından bu yana tüm karbon ayak izini etkili bir şekilde ortadan kaldıran ilk büyük şirket olduğunu açıkladı. Şirket 2007 yılında karbondioksit emisyonları açısından tamamen nötr statüsüne ulaşmak için çalıştığını duyurmuştu.

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    Hedef 2030'da karbonsuz enerji

    Google CEO'su Sundar Pichai bir blog gönderisinde: "Bugüne kadar, yüksek kaliteli karbon kredileri satın alarak Google'ın karbon mirasını tamamen ortadan kaldırdık " ifadelerini kullandı. Pichai, Google'ın dünyanın dört bir yanındaki tüm veri merkezlerinde ve üniversite kampüslerinde haftanın yedi günü karbonsuz enerji ile çalışmayı taahhüt eden ilk büyük şirket olduklarını da belirtti. Google'ın bir sonraki zorlu hedefi ise 2030 yılına kadar yalnızca karbonsuz enerji kaynaklarını kullanmak.

    Google karbon ayak izini tamamen sıfırladı
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    Google şu anda 2030 yılına kadar karbonsuz enerji sağlamak için üretim bölgelerine yatırım yapıyor. 500 şehrin karbon emisyonlarını azaltmasına yardımcı oluyor ve 1 milyar insanı ürünleriyle desteklemek için yeni yollar buluyor. Sundar Pichai yaptıkları taahhütler ile 2025 yılına dek bu sektörde 20 binden fazla istihdam yaratacaklarını tahmin ettiğini de sözlerine ekledi.



    https://blog.google/outreach-initiatives/sustainability/our-third-decade-climate-action-realizing-carbon-free-future/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    khaos (sami lale) 1 sa.
    Son zamanlarda özelliklede pichai yönetimindeki google ın tek dişe dokunur başarısı.
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 6 sa.
    he he tabi
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