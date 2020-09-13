Huawei Mate 40 serisi 66W hızlı şarj ile gelebilir

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Sektöre yakın kaynaklar, Çinli Huawei şirketinin bu sonbaharda resmen tanıtacağı Mate 40 sersisi amiral gemisi akıllı telefonlar hakkında yeni bilgiler yayınladı.

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Serinin Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus modellerini içerdiği biliniyordu. Ek olarak, Mate 40 Porsche Special Edition adında özel bir varyantın da gelmesi bekleniyor. Tüm cihazlar, 90Hz yenileme hızına sahip yüksek kaliteli bir delikli ekran ile piyasaya sürülecekler. Arka panelde ise dairesel bir alana yerleştirilmiş çok modüllü bir kamera olacak.

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66W hızlı şarj desteği

Yeni sızıntılar ise cihazın şarj teknolojisi ile ilgili. Huawei'nin Mate 40 akıllı telefon serisine 66 watt'a kadar güç sağlayan kablolu hızlı şarj teknolojisi desteği vereceği iddia ediliyor. Bu durumda Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus için batarya kapasitesi sırasıyla 4300, 4600 ve 5000 mAh olacak.

Tüm bunlara ek olarak 5 nanometre Kirin işlemci, akıllı telefonların elektronik "beyni" olarak görev yapacak. Mate 40 serisindeki cihazların 8 ila 12 GB RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı sunacaklarını da belirtmeden geçmeyelim.

https://www.gizchina.com/2020/09/12/huawei-mate-40-series-may-support-up-to-66w-fast-charge/

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