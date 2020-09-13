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    Huawei Mate 40 serisi 66W hızlı şarj ile gelebilir

    Çinli teknoloji devi Huawei'nin önümüzdeki aylarda tanıtmaya hazırlandığı Mate 40 serisi ile ilgili detaylar netleşiyor. Şimdi de cihazların şarj özellikleri sızdırıldı.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei Mate 40 serisi 66W hızlı şarj ile gelebilir
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    Sektöre yakın kaynaklar, Çinli Huawei şirketinin bu sonbaharda resmen tanıtacağı Mate 40 sersisi amiral gemisi akıllı telefonlar hakkında yeni bilgiler yayınladı.

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    Serinin Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus modellerini içerdiği biliniyordu. Ek olarak, Mate 40 Porsche Special Edition adında özel bir varyantın da gelmesi bekleniyor. Tüm cihazlar, 90Hz yenileme hızına sahip yüksek kaliteli bir delikli ekran ile piyasaya sürülecekler. Arka panelde ise dairesel bir alana yerleştirilmiş çok modüllü bir kamera olacak.

    Huawei Mate 40 serisi 66W hızlı şarj ile gelebilir
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    66W hızlı şarj desteği

    Yeni sızıntılar ise cihazın şarj teknolojisi ile ilgili. Huawei'nin Mate 40 akıllı telefon serisine 66 watt'a kadar güç sağlayan kablolu hızlı şarj teknolojisi desteği vereceği iddia ediliyor. Bu durumda Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus için batarya kapasitesi sırasıyla 4300, 4600 ve 5000 mAh olacak.

    Tüm bunlara ek olarak 5 nanometre Kirin işlemci, akıllı telefonların elektronik "beyni" olarak görev yapacak. Mate 40 serisindeki cihazların 8 ila 12 GB RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı sunacaklarını da belirtmeden geçmeyelim.



    https://www.gizchina.com/2020/09/12/huawei-mate-40-series-may-support-up-to-66w-fast-charge/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    spenx01 (Basta Bbb) 2 sa.
    Huwaei sarsilacak mi: evet
    Mal mal bekliyor mu: hayir
    Yapamazlar dedikleri seyleri yapiyor mu: evet
    Cinliler tesadufen dunya birincisi ama dh'de yorum yapan turkler daha zeki mi: 'Well Kazim, actually not like that'
    Yarasadan (halkin binde biri yiyordu ve gerisi karsiydi ama olay olunca yasakladilar) ve uygurlu kelle kesen, bir erkege 4 kadin, seriatci teroristleri dize getirmesinden onyarginiz var hatta yakin zamanda irak ve suriyeye tecavuz eden abd'ye sempatiniz var ama, Cin ABD'yi kopegi yapmaya basladi ve yakinda tek guc olacak. Cin sermayesinin cekilip de deprem yasamayacak bati ulkesi cok az kaldi. Yiyosa made in China'yi yasaklasin.
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    seamewe5 (Murat Tosbaga) 2 sa.
    Yahu google play e sahip olmayan, alanın ölü yatırım yapacağı cihazın hızlı şarjından bize ne?
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    glumerna (hiko baba) 5 sa.
    amarigadan çok kendileri kaybetti bizim ülkede eskiden kırılıyordu herkes alabiliyordu şimdi kimse alamıyor zaten googleside yok
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 7 sa.
    Şu marka bir özgün olamadı, bir Vivo etmez gözümde. Tasarımlarından tut ürün isimlerine kadar her şeyi Apple ve Samsung'tan çalıntı.
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    zero fear 6 sa. Celonfix
    Ama "Huawei'e darbe üstüne darbe!" haberlerinin altında "yav gardaşım ameriga kendi ayağına sıkdı huawei daha güjlenerek geleçek" diyen bir kitle var. ABD donanımını allayıp pullayıp satan bir firma diğer tüm Çinli üreticiler gibi. N'oldu Amerika istedi yok oldu. Abarttıkları kadar büyük bir firma olsaydı Huawei yonga seti stoklamak gibi aciz bir durumun içine düşmezdi. Global satışları 2021 Q1, bilemedin Q2'de dibi görecek. Döviz geliri olmadığı için de büyük bir türbülansa girecek, havada tutunması ise çok zor.
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    gun (Gün Oksay) 11 sa.
    Resmine ilk bakınca çamaşır makinası yapmış sandım.
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    White Water 14 sa.
    Çip konusunda uzun zamandır ambargo sebebiyle stoklarını kullanıyordu Huawei. Ekran ambargosud a LG ve Samsung tarafında başlıyor. Anlayacağınız kötü günler bitti daha kötü günler başlıyor Huawei için.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    hasan.sonus (Hasan ERSOY) 12 sa. White Water
    Ekranlarının bir kısmını zaten BOE den alıyordu. Ekran konusunda sorun yaşamazlar fakat çipler büyük sıkıntı.
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    zero fear 14 sa.
    "Sınırlı sayıda" lafı bu cihazla gerçek olacak

    Şaka bir yana kirin işlemcili cihazlar kıymete biner mi acaba? Önümüzdeki bir 10 yıl boyunca bir daha göremeyeceğiz gibi çünkü.
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