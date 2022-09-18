Google Keşfet, istemediğiniz YouTuber'ları engellemenize izin verecek

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Google Keşfet, öncelikle sizin geçmişteki faaliyetlerinizle alakalı makaleleri gösterir. Eğer belirli bir internet sitesindeki içerik sizi rahatsız ediyorsa, o kaynaktan gelen makaleleri engelleme seçeneği de bulunmakta. Ayrıca Keşfet akışı, bazen YouTube ve YouTube Shorts videolarını da göstermekte.

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Google Keşfet akışınızdaki istemediğiniz YouTuber'ları nasıl engellersiniz?

Google Keşfet, seçtiğiniz inetrnet sitelerini engelleyerek o siteden size öneri gelmesini önlemekte. Ancak YouTube ve YouTube Shorts videolarında bu özellikten yoksundu. Sonunda yeni gelen bir güncellemeyle birlikte istemediğiniz YouTuber'ları Keşfet'inizden engelleyebileceksiniz.

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Google, Arama uygulamasını güncelledi ve artık istemediğiniz YouTube içerik oluşturucularının videolarını, Keşfet akışınızdan kaldırmanız mümkün. Yeni güncellemeyle birlikte Keşfet'inizde görmek istemediğiniz videonun altındaki üç noktaya basarak o YouTuber'ı engelleyebilir veya YouTube'dan içeriği gizleme seçeneğine basabilirsiniz.

Bu yeni özellik, Google uygulamasının en son sürümüyle yayına girdi. Yeni seçeneği göremiyorsanız, uygulamayı Google Play Store'dan güncellemeyi deneyebilirsiniz.

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