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    Google Keşfet, istemediğiniz YouTuber'ları engellemenize izin verecek

    Google'daki faaliyetlerinize dayalı öneriler oluşturan Keşfet sayfası güncellendi. Artık Keşfet akışınızdaki istemediğiniz YouTuber'ları engellemeniz mümkün. İşte detaylar:
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    Google Keşfet seçtiğiniz YouTuber'ları engellemenize izin verecek
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    Google Keşfet, öncelikle sizin geçmişteki faaliyetlerinizle alakalı makaleleri gösterir. Eğer belirli bir internet sitesindeki içerik sizi rahatsız ediyorsa, o kaynaktan gelen makaleleri engelleme seçeneği de bulunmakta. Ayrıca Keşfet akışı, bazen YouTube ve YouTube Shorts videolarını da göstermekte.

    Google Keşfet akışınızdaki istemediğiniz YouTuber'ları nasıl engellersiniz?

    Google Keşfet, seçtiğiniz inetrnet sitelerini engelleyerek o siteden size öneri gelmesini önlemekte. Ancak YouTube ve YouTube Shorts videolarında bu özellikten yoksundu. Sonunda yeni gelen bir güncellemeyle birlikte istemediğiniz YouTuber'ları Keşfet'inizden engelleyebileceksiniz.

    Google, Arama uygulamasını güncelledi ve artık istemediğiniz YouTube içerik oluşturucularının videolarını, Keşfet akışınızdan kaldırmanız mümkün. Yeni güncellemeyle birlikte Keşfet'inizde görmek istemediğiniz videonun altındaki üç noktaya basarak o YouTuber'ı engelleyebilir veya YouTube'dan içeriği gizleme seçeneğine basabilirsiniz.

    Bu yeni özellik, Google uygulamasının en son sürümüyle yayına girdi. Yeni seçeneği göremiyorsanız, uygulamayı Google Play Store'dan güncellemeyi deneyebilirsiniz.

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