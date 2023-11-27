Google etkin olmayan Gmail hesaplarını siliyor: İşte son tarih

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Google, güvenlik riskleri nedeniyle kullanılmayan veya aktifliğini yitiren Gmail hesapların silineceğini duyurmuştu. İlk kez geçtiğimiz Mayıs ayında gündeme gelen bu politika, çok yakında başlıyor. Peki Google hesabınızın silinmemesi için ne yapmanız gerekiyor? Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

Google etkin olmayan Gmail hesaplarını siliyor

Yukarıda da belirttiğimiz gibi etkin olmayan hesapları silme kararı, güvenlik risklerinden kaynaklanıyor. Google'a göre bu hesaplarda iki faktörlü kimlik doğrulamanın kullanım olasılığı, etkin hesaplara kıyasla on kat daha az. Bunun gibi güvenlik önlemlerinin eksikliği ise eski hesapları bilgisayar korsanlığına karşı açık hale getiriyor.

Google'ın açıklamasına göre 1 Aralık'tan itibaren aktifliğini yitiren Google hesapları silinmeye başlayacak. Bu aşamada e-postalar, Drive dosyaları, dokümanlar, toplantılar ve diğer dosyalar da dahil olmak üzere hesapla ilişkili tüm verilerin kalıcı olarak kaldırılacağını hatırlatalım.

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Yeni kuralın YouTube özelinde geçerli olmadığını belirmekte fayda var. Yani YouTube'a bağlı hesabınızdan herhangi bir video paylaşımı yaptıysanız bu kısıtlamanın dışında tutuluyorsunuz. Ancak Google, gelecekte bu politika üzerinde de değişikliğe gidebilir.

Gmail hesabınızın silinmemesi için ne yapılmalı?

Gmail hesabınızın silinmesini önlemek için en az iki yılda bir oturum açmanız yeterli. Bu minimum aktivite, 2025 yılına kadar hesabınızın aktif kalmasını sağlayacak. Oturum açmaya ek olarak yapabileceğiniz diğer adımlar ise şu şu şekilde:

Google Drive'ı kullanma

Youtube videoları izleme

Play Store'dan uygulama indirme

Google Aramaları kullanma

Üçüncü taraf uygulamalar veya hizmetlerde Google hesabı kullanma

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Google kullanılmayan Gmail hesaplarını siliyor! İşte son tarih