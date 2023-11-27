Google etkin olmayan Gmail hesaplarını siliyor: İşte son tarih

Google etkin olmayan Gmail hesaplarını siliyor
Yukarıda da belirttiğimiz gibi etkin olmayan hesapları silme kararı, güvenlik risklerinden kaynaklanıyor. Google'a göre bu hesaplarda iki faktörlü kimlik doğrulamanın kullanım olasılığı, etkin hesaplara kıyasla on kat daha az. Bunun gibi güvenlik önlemlerinin eksikliği ise eski hesapları bilgisayar korsanlığına karşı açık hale getiriyor.
Google'ın açıklamasına göre 1 Aralık'tan itibaren aktifliğini yitiren Google hesapları silinmeye başlayacak. Bu aşamada e-postalar, Drive dosyaları, dokümanlar, toplantılar ve diğer dosyalar da dahil olmak üzere hesapla ilişkili tüm verilerin kalıcı olarak kaldırılacağını hatırlatalım.
Yeni kuralın YouTube özelinde geçerli olmadığını belirmekte fayda var. Yani YouTube'a bağlı hesabınızdan herhangi bir video paylaşımı yaptıysanız bu kısıtlamanın dışında tutuluyorsunuz. Ancak Google, gelecekte bu politika üzerinde de değişikliğe gidebilir.
Gmail hesabınızın silinmemesi için ne yapılmalı?
Gmail hesabınızın silinmesini önlemek için en az iki yılda bir oturum açmanız yeterli. Bu minimum aktivite, 2025 yılına kadar hesabınızın aktif kalmasını sağlayacak. Oturum açmaya ek olarak yapabileceğiniz diğer adımlar ise şu şu şekilde:
- Google Drive'ı kullanma
- Youtube videoları izleme
- Play Store'dan uygulama indirme
- Google Aramaları kullanma
- Üçüncü taraf uygulamalar veya hizmetlerde Google hesabı kullanma
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.