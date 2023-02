Google’ın sihirli silgisi tüm mobil cihazlara geliyor: İşte detaylar!

Google’ın Tensor işlemcilerin yeteneklerini göstermek adına Pixel 6 ve Pixel 7 akıllı telefonlarına getirdiği yapay zekâ destekli nesne silme uygulaması Magic Eraser artık tüm mobil cihazlarda kullanılabilecek.

Magic Eraser nedir?

Magic Eraser, fotoğraflarda kullanıcının istemediği nesneleri yapay zekâ yardımı ile kolay bir şekilde yok edebiliyor. Böylece sahnede sadece istenen nesneler kalıyor. Daha önce Pixel 6 ve Pixel 7 akıllı telefonlarına sunulan bu özellik şimdi tüm mobil cihazlarda kullanılabilecek.

Elbette bir şart var. O da Google One abonesi olmak. Google One abonesi olmayanlar ne yazık ki bundan yararlanamıyor. Ayrıca Pixel 5a ve üzeri telefonlara sahip olanlar Google One şartına tabi değil. Magic Eraser bu haftadan itibaren erişime açıldı.

