Google’ın sihirli silgisi tüm mobil cihazlara geliyor: İşte detaylar!

Magic Eraser nedir?
Magic Eraser, fotoğraflarda kullanıcının istemediği nesneleri yapay zekâ yardımı ile kolay bir şekilde yok edebiliyor. Böylece sahnede sadece istenen nesneler kalıyor. Daha önce Pixel 6 ve Pixel 7 akıllı telefonlarına sunulan bu özellik şimdi tüm mobil cihazlarda kullanılabilecek.
Elbette bir şart var. O da Google One abonesi olmak. Google One abonesi olmayanlar ne yazık ki bundan yararlanamıyor. Ayrıca Pixel 5a ve üzeri telefonlara sahip olanlar Google One şartına tabi değil. Magic Eraser bu haftadan itibaren erişime açıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.