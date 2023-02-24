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    Google’ın sihirli silgisi tüm mobil cihazlara geliyor: İşte detaylar!

    Fotoğraflardaki istenmeyen nesneleri kolay bir şekilde silebildiğiniz yapay zekâ destekli Google Magic Eraser uygulaması Android ve iOS cihazlar için indirmeye sunuldu. 
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    Google’ın Tensor işlemcilerin yeteneklerini göstermek adına Pixel 6 ve Pixel 7 akıllı telefonlarına getirdiği yapay zekâ destekli nesne silme uygulaması Magic Eraser artık tüm mobil cihazlarda kullanılabilecek.

    Magic Eraser nedir?

    Magic Eraser, fotoğraflarda kullanıcının istemediği nesneleri yapay zekâ yardımı ile kolay bir şekilde yok edebiliyor. Böylece sahnede sadece istenen nesneler kalıyor. Daha önce Pixel 6 ve Pixel 7 akıllı telefonlarına sunulan bu özellik şimdi tüm mobil cihazlarda kullanılabilecek.

    Elbette bir şart var. O da Google One abonesi olmak. Google One abonesi olmayanlar ne yazık ki bundan yararlanamıyor. Ayrıca Pixel 5a ve üzeri telefonlara sahip olanlar Google One şartına tabi değil. Magic Eraser bu haftadan itibaren erişime açıldı.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 2 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 3 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 3 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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