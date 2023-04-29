Google Meet güncellendi: Artık 1080p görüşmeler mümkün

Tam Boyutta Gör Skype ve Zoom gibi platformlara rakip olması için geliştirilen Google Meet, yeni bir güncellemeye kavuştu. Güncelleme ile Google’ın servisi, Zoom ve Teams gibi rakiplerinin çoktan sahip olduğu bir seçeneğe kavuşuyor.

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Yalnızca ücretli kullanıcılar için sunuluyor

Meet’in 1080p çözünürlükte sunduğu görüşmeler, diğer platformlara kıyasla oldukça kısıtlı. Şimdilik yalnızca Meet’in web versiyonunda kullanıma sunulan özellik, yalnızca çift kişilik görüşmelerde etkinleştirilebiliyor. Ayrıca özellik, yalnızca ücretli Google Workspace ve 2TB üstü Google One aboneleri için kullanıma sunuluyor. 19 Mayıs’ta yayınlanacak olan güncelleme başta birçok kısıtlamaya sahip olacak ancakgoog yakında daha genel bir kullanım sunacaktır.

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Google Meet için yeni bir güncelleme yayınlandı