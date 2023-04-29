Google Meet güncellendi: Artık 1080p görüşmeler mümkün

Yalnızca ücretli kullanıcılar için sunuluyor
Meet’in 1080p çözünürlükte sunduğu görüşmeler, diğer platformlara kıyasla oldukça kısıtlı. Şimdilik yalnızca Meet’in web versiyonunda kullanıma sunulan özellik, yalnızca çift kişilik görüşmelerde etkinleştirilebiliyor. Ayrıca özellik, yalnızca ücretli Google Workspace ve 2TB üstü Google One aboneleri için kullanıma sunuluyor. 19 Mayıs’ta yayınlanacak olan güncelleme başta birçok kısıtlamaya sahip olacak ancakgoog yakında daha genel bir kullanım sunacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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