NBA 2K20 yüzde 95 indirimle 20 TL’ye düştü

2K Games tarafından geliştirilen basketbol oyunu NBA 2K20, konsollarda büyük indirime girdi. Normalde 400 TL’ye satılan NBA 2K20 PS Store’da 22 TL, Xbox mağazasında ise 20 TL’ye satılıyor. PC’de indirim yok.
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NBA ligi askıya alındığı için basketbolseveler NBA 2K20’ye yöneldi. Oyunun yoğun ilgi görmesine rağmen indirime girmesi şaşırttı.
PS Store mağazasındaki bilgiye göre indirim 21 Mayıs’a kadar devam edecek. Aşağıdaki linklerden satın alabilirsiniz.
https://store.playstation.com/tr-tr/product/EP1001-CUSA16386_00-NBA2K20000000000
https://www.microsoft.com/tr-tr/p/nba-2k20/9p9kn2g4m2w0
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