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    NBA 2K20 yüzde 95 indirimle 20 TL’ye düştü

    NBA 2K20 basketbol oyunu PlayStation 4 ve Xbox One için yüzde 95 indirime girdi. Oyunu 20 TL'ye satın alabilirsiniz.
    3 gün
    13,2b
    3
    61
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    NBA 2K20 yüzde 95 indirimle 20 TL’ye düştü
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    2K Games tarafından geliştirilen basketbol oyunu NBA 2K20, konsollarda büyük indirime girdi. Normalde 400 TL’ye satılan NBA 2K20 PS Store’da 22 TL, Xbox mağazasında ise 20 TL’ye satılıyor. PC’de indirim yok.

    Ayrıca Bkz. "Fifa 20, EA Acces ve Origin Basic’e eklendi"

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    NBA ligi askıya alındığı için basketbolseveler NBA 2K20’ye yöneldi. Oyunun yoğun ilgi görmesine rağmen indirime girmesi şaşırttı.

    PS Store mağazasındaki bilgiye göre indirim 21 Mayıs’a kadar devam edecek. Aşağıdaki linklerden satın alabilirsiniz.

    https://store.playstation.com/tr-tr/product/EP1001-CUSA16386_00-NBA2K20000000000

    https://www.microsoft.com/tr-tr/p/nba-2k20/9p9kn2g4m2w0



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheFormul (Mustafa ) 3 gün en beğenilen XPoseidonXTR
    Kararsız mı kaldınız? 20 lira hocam istiyorsan ben ısmarlayayım sana:))
    3 Yanıt Yanıtla +30
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    Nick bulamayan herif (Mehmet .) 2 gün TheFormul
    Ben de kararsizim bana al istersen
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    vjdrsjejv (Burak Kısalar) 2 gün TheFormul
    Senin gibiler standart, reelde de forumda da ortaya çıkmak için ben alayım ben ödeyeyim diye konuşursunuz ama lafla peynir gemisi yürümez haberin olsun.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    NGage4ever (Mert AYSOYSAL) 2 gün
    20 lira dediğin kimisi için önemli para. Haddini bil. Allah (CC) 20 liraya muhtaç da eder adamı...
    2 Yanıt Yanıtla +10
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    TheFormul (Mustafa ) 2 gün NGage4ever
    Adamın 20 lirası olmadığından mı alsam mı diyor sence? Espri yapıyorum, zeka seviyen kaç?
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    termomuk (Bahadır ) 2 gün NGage4ever
    efsane duyarlarda bugün...
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    TheFormul (Mustafa ) 2 gün NGage4ever
    Adamın 20 lirası olmadığından mı alsam mı diyor sence? Espri yapıyorum, zeka seviyen kaç?
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (35) Yorum Yaz Forumda Gör
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    Epsilon 1 gün
    oyunun online modu nasıl?
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    burhanerbek57 1 gün yeni yorumcu
    bu zor zamanda 1 ayda olsa çok güzel bir şey hemen indirdim ben
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    istanblue001 (hakan ozyılmaz) 1 gün
    Yıllar oldu basketbol oyunu oynamayalı alsam mi acaba
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    DH Misafiri 1 gün
    Acaba bu indirimler sadece konsola mı özel? Eğer satın alırsam bilgisayara indirme gerçekleştiremiyor muyum?
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    medverdev (mehmet medverdev) 1 gün
    satış rakamı mı arttırmaya çalışıyorlar anlamadım ki bu fiyatı
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    jagatai (Çağatay y) 1 gün medverdev
    bence çok tutmadı malum virüs dolayısı ile ligin tamamlanmama ihtimalide var. E yeni oyuna zaten 4 ay kaldı bir an önce ne kazandık kardır demişlerdir.
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    soranger (samet öztürk) 2 gün
    Geçen sene 2k19'u pc'ye almıştım. Geçenlerde Xbox Gamepass'e geldi 2k20 oyunu doğru düzgün oynayasım bile gelmedi.
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    jagatai (Çağatay y) 2 gün
    20 tl süper rakam sırf myplayer bıdısına aldım 1 ay oyalasa yeter :D
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    serhatbiricik 2 gün yeni yorumcu
    biglisayara da kurabiliyor muyuz NBA'yı
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    ugri28 (ugur odabas) 1 gün clearskies
    Ben de gamepass kullanıyorum. Sence 2021 çıkana kadar gamepass'ten kalkar mı? Ben de ona göre alırım diyorum :)
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    pharm4vita 2 gün
    Gamepass te var zaten.
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    Buzmavili 2 gün pharm4vita
    Elinizden şeker alır gibi alacaklar sonra (: my carreer yapayım desen oyunu sarın almak zorunda kalıyorsun (: ama basketden çakmıyorum zaten iki maç yapıp çıkacağım diyorsan gamepass’de bir süre takılmak için süper 😀
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    13163 kez okundu.
    33 kişi, toplam 35 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    nba 2k20, 2k games ve
    8 etiket daha indirim sıcak fırsat playstation ps store xbox microsoft basketbol Yazılım
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