Google mezarlığı büyüyor: Shoelace kapatıldı

Tam Boyutta Gör

Google'ın öldürdüğü projeler arasına bir yenisi eklendi. Arama devi geçen yıl kullanma sunduğu "Shoelace" isimli deneysel sosyal ağ platformunu tarihin tozlu raflarına gömdü. Böylelikle Google Mezarlığı daha da büyüdü.

İlginizi Çekebilir

Google'dan yeni bir sosyal ağ: Shoelace

Ayrıca Bkz. "Uzaktan eğitime 31 Mayıs’a kadar devam edilecek"

Şirketin deneysel projeler üreten Area 120 ekibi tarafından hayata geçirilen Shoelace platformu, birbirine yakın ve ortak ilgi alanlarına sahip kişilerin gerçek dünyada bir araya gelmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştı.

Tam Boyutta Gör

Koronavirüs nedeniyle fişi çekildi

Sosyal ağ ilk etapta sadece New York'ta yaşayan iOS kullanıcılarına açıldı. Daha sonra diğer bölgelere yayılması planlanıyordu ancak test aşamasından çıkamadı. Google, Shoelace'in 12 Mayıs 2020 itibarıyla kapatılacağını duyurdu.

Sosyal ağ, koronavirüs (Covid-19) pandemisinin bir başka kurbanı olarak kayıtlara geçti. Mevcut sağlık krizini göz önünde bulunduran Google projeye yatırım yapmanın doğru olmadığına karar verdi. Şirketin ilerleyen dönemlerde Shoelace'i diriltmek gibi bir niyeti de yok.

https://docs.google.com/document/d/15NnvcvNtGdcpm3UMucwbF-V5TLjGur3sqkwfF8W6Fb0/edit

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.