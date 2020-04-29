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    Google mezarlığı büyüyor: Shoelace kapatıldı

    Google geçen yıl test etmeye başladığı Shoelace isimli deneysel sosyal ağ platformunu sonlandırdığını duyurdu. Koronavirüs nedeniyle fişi çekilen Shoelace, Google mezarlığının son üyesi oldu.
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    sosyal medya
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google mezarlığı büyüyor: Shoelace kapatıldı
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    Google'ın öldürdüğü projeler arasına bir yenisi eklendi. Arama devi geçen yıl kullanma sunduğu "Shoelace" isimli deneysel sosyal ağ platformunu tarihin tozlu raflarına gömdü. Böylelikle Google Mezarlığı daha da büyüdü.

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    Şirketin deneysel projeler üreten Area 120 ekibi tarafından hayata geçirilen Shoelace platformu, birbirine yakın ve ortak ilgi alanlarına sahip kişilerin gerçek dünyada bir araya gelmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştı.

    Google mezarlığı büyüyor: Shoelace kapatıldı
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    Koronavirüs nedeniyle fişi çekildi

    Sosyal ağ ilk etapta sadece New York'ta yaşayan iOS kullanıcılarına açıldı. Daha sonra diğer bölgelere yayılması planlanıyordu ancak test aşamasından çıkamadı. Google, Shoelace'in 12 Mayıs 2020 itibarıyla kapatılacağını duyurdu.

    Sosyal ağ, koronavirüs (Covid-19) pandemisinin bir başka kurbanı olarak kayıtlara geçti. Mevcut sağlık krizini göz önünde bulunduran Google projeye yatırım yapmanın doğru olmadığına karar verdi. Şirketin ilerleyen dönemlerde Shoelace'i diriltmek gibi bir niyeti de yok.



    https://docs.google.com/document/d/15NnvcvNtGdcpm3UMucwbF-V5TLjGur3sqkwfF8W6Fb0/edit Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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